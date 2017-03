Scooterfører funnet død i bekk i Finnmark – var på hyttetur

En mann i 60-årene er funnet død ved snøscooteren sin i en bekk på Børselvfjellet i Finnmark, etter ett fall fra en bro.

Politiet fikk melding om funnet av den døde mannen fredg klokken 17.

Den avdøde ble funnet ved siden av snøscooteren sin i en bekk. Mannen i 60-årene lå under vann da han ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende ved en bro på Børselvfjellet i Porsanger kommune i Finnmark.

Hvor lenge den avdøde har ligget i elven er ifølge politiet usikkert, og operasjonsleder Svein Erik Jacobsen sier til VG at mannen er sendt til obduksjon.

– Vi ønsker å få nærmere avklaring av hva som har skjedd. Mannen og scooteren har falt fra broen, og han fikk scooteren over seg. Det er et fall på halvannen til to meter, men scooteren er tung. Vi ønsker nå å finne ut om mannens skader er forenelig med fallet, eller om han for eksempel har hatt indre skader fra før av, sier Jacobsen.

– Mistenker dere at noe kriminelt har skjedd?

– Nei, det kan se ut som et hendig uhell da broen han skulle passere var litt smal, og at han var uheldig og kjørte utfor. Men vi ønsker likevel en obduksjon for å være sikre, sier operasjonslederen.

Jacobsen sier videre til VG at mannen i 60-årene var på hyttetur noen hundre meter fra der han ble funnet. Hvor mange som var på hytteturen er ennå uklart for politiet, men det er snakk om personer fra Porsanger. En av dem som var på turen eide hytta. Det er heller ikke kejnt hvor lenge hytteturen hadde vart, men da politiet tok kontakt med turdeltakerne var oppholdet på hytta avsluttet.

– Når han dro fra hytta er uklart for oss, og vi vet ikke hvor lenge han har ligget i elven, sier Jacobsen.

– Ble han meldt savnet av de andre på hytteturen?

– Nei, det ble han ikke. Vi har hatt vitneavhør av flere av de som var på hytta, men ingen har status som mistenkt.

Mannen ble funnet utenfor scooterløypen. Det er ikke kjent hvor den avdøde skulle.