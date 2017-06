Stortingets Scandinavian Star-kommisjon avviser sabotasje

Stortingets granskingskommisjon for Scandinavaian Star-brannen kritiserer myndighetene for manglende oppfølging av overlevende og etterlatte.

Det kommer fram av rapporten som offentliggjøres i dag klokken 12. Kommisjonen har vært ledet av sorenskriveren i Tromsø, Frank Kjetil Olsen, som sammen med de andre medlemmene av kommusjonen, overleverer rapporten til Stortinget.

SORENSKRIVER: Frank Kjetil Olsen, leder av granskingskommisjonen for Scandinavian Star. Foto: Jan Petter Lynau , VG

Passasjerfergen «Scandinavian Star» brant natt til 7.april 1990. 159 mennesker omkom.

Her kan du lese VGs spesial om fergekatastrofen på «Scandinavian Star».



Kommisjonen avviser noen av de mest sentrale påstandene til gruppen «Stiftelsen Etterforskning av Mordbrannen Scandinavian Star» som i mange år kjempet for gjenopptagelse av etterforskningen, noe de endelig lyktes med i februar 2014 da Oslos politimester vedtok å gjenåpne deler av etterforskningen. Etter to års etterforskning konkluderte politiet med at det ikke var funnet sikker informasjon som kunne gi grunnlag for å sikte noen for brannstifelsen. Etterforskningen hadde da handlet om selve brannen, og økonomiske forhold rundt skipet.

Stortingskommisjonen avviser at sabotasje utført av mannskapet har bidratt til den voldsomme brannen, påstander om at oljerør er bøyd og at brannen er tilført store mengder diesel, avvises også.

I stedet mener granskerne at forklaringer fra sentrale vitner er endret lenge etter at katastrofen skjedde, uten at det er hold i de nye påstandene.

Sverige, Lysekil. 19900408. Scandinavian Star-uykken. Båten i havn. FOTO: TOR ARNE DALSNES Foto: Tor Arne Dalsnes , VG

Kommisjonens mandat har vært å vurdere de faktiske forhold som er blitt redegjort for under Stortingets tidligere behandling av katastrofebrannen, offentlige myndigheters oppfølging av saken, oppfølgingen av anbefalinger og ivaretakelsen av overlevende og pårørende.

Kommisjonen skriver i kapitlet som oppfølgingen av de etterlatte og overlevende:

«Regjeringen fulgte opp i den akutte fasen på en tilfredsstillende måte ved å stille til rådighet nødvendige økonomiske ressurser til akuttoppfølging ved Informasjons- og støttesenteret på Royal Christiania og etablering/drift av Støttegruppen for overlevende og etterlatte.

Etterlatte: Ber om ro



Kommisjonen bemerker imidlertid at Sosialdepartementet og Helsedirektoratet ikke var involvert, hverken i den akutte fasen eller i langtidsoppfølgingen. Videre bemerkes at Helsedirektoratet ikke hadde handlingsplaner, og at det ikke var koordinerende ledelse fra Helsedirektoratets side.

OVERLEVDE: Jan Harsem mistet kona og et ufødt barn i fergebrannen og overlevde selv ved å rømme ut med sin eldste sønn i armene. Han er glad for at svikten overfor etterlatte og overlevende nå kommer frem. Foto: Frode Hansen , VG

Helsemyndighetene har heller ikke fulgt opp Schei-kommisjonens anbefaling om helseundersøkelse av samtlige overlevende.

Kommisjonen finner det kritikkverdig at ikke Helsedirektoratet tok et større ansvar for den langsiktige oppfølgingen. Særlig vil kommisjonen bemerke at de pårørendes situasjon synes å være oversett.

Kommisjonen utelukker ikke at en bedre koordinering og langtidsoppfølging av de berørte, både de overlevende og de pårørende, ville ha ført til at færre hadde strevd med psykologiske, somatiske og yrkesmessige langtidsvirkninger.»

Kommisjonen fremhever Støttegruppen for etterlatte og overlevende sin rolle i å ivareta de berørte og hvordan gruppen har vært et viktig talerør overfor myndigheter og forsikringsselskaper.

Etterlatte: Hvert år har vært en påkjenning

Leder i Støttegruppen Jan Harsem har ikke lest rapporten som gruppen får tilgang i dag.

– Det er i hvertfall positivt at det kommer en erkjennelse av den svikten som har vært overfor vår gruppe. Der har det åpenbart vært en svikt, sier Harsem.