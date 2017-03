Savnet turist funnet etter snøskred ved Hol

Den tyske turisten som ble savnet onsdag etter et snøskred ved Haugastøl i Hol, er nå funnet i live.

Ifølge politiet i Nordre Buskerud var en person fra en gruppe på seks tyske turister savnet etter skredet. 110-Vestviken opplyste først at det var en gruppe på tolv personer. Norske redningshunder bekrefter at én person ble tatt av skredet.

Like etter klokken 17 skriver politiet på Twitter at den savnede er funnet i livet, men at ytterligere skadeomfang er ukjent.

– Kvinnen som er savnet fraktes nå med tog til Geilo, og med Sea King-helikopter derfra til et foreløpig ukjent sted, sier operasjonsleder ved Nordre Buskerud politidistrikt til VG.

Han kan ikke si noe mer om skadeomfanget på kvinnen, men sier at det at hun har vært savnet så lenge er alvorlig i seg selv.

– Vi fikk første melding kvart over tolv, og hun ble funnet omtrent klokken 16. Det i seg selv er alvorlig, sier han.

Haugastøl ligger mellom Hallingskarvet og Hardangervidda. Skredet skal ha gått øst for Gråskallen ved Hallingskarvet i nærheten av jernbanen. Skredet skal være 75 meter langt og 40 meter bredt, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG.

Politi, ambulanse, luftambulanse, brannvesen og en skredgruppe var først på vei til stedet, men på grunn av dårlig vær i området kommer ikke luftressursene seg over fjellet, opplyser politiet. Det er også satt inn syv lavinehunder.

Har satt i gang søk

Politiet opplyser like etter klokken 14 at de har fått de første enhetene frem til området og at søk er satt i gang. Dette bekrefter Hovedredningssentralen Sør-Norge.

– Personell er på stedet og det er iverksatt søk. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger så langt, sier redningsleder Andreas Bull.

Vaktleder Glenn-Espen Kustner i 110-Vestviken forteller at det har falt mye snø i området nylig.

– Det er svært dårlig vær i området. Det har falt mye tung våt snø det siste døgnet, ifølge mannskaper et sted mellom 40 og 50 cm, sier vaktleder Glenn-Espen Kustner i 110-Vestviken til VG.

Det var først satt inn snøskuterpatruljer, men på grunn av det dårlige været fraktes resten av mannskapene frem til området med et arbeidstog fra NSB. Like før klokken 15.30 har første tog med mannskaper og utstyr ankommet stedet.

Distriktsrådsleder for Røde Kors Hjelpekors i Buskerud forteller at de har mellom 12 og 15 skuterpatruljer og tre fagledere på skred på vei til stedet.

– Det har vært utfordrende å komme inn. De som er medlemmer av organisasjonen i området er vant til fjell, ulendt føre og skiftende vær, så vi har gode mannskaper på vei inn, men det er krevende å komme seg inn og søke der, sier distriktsrådsleder Robert Bø til VG.

Fraktes til stedet med tog

Bergensbanen er også stengt mellom Finse og Haugastøl på grunn av snøskredet, og vil forbli stengt mens redningsaksjonen etter raset pågår. Det ble også satt inn en snøfreser for å få åpnet strekning.

– Vi stengte Bergensbanen på strekningen Haugastøl og Finse på anmodning fra politiet som varslet oss om at det hadde gått et ras. Vi vet ikke om skredet har berørt Bergensbanen direkte, sier pressevakt Harry Korslund.

Stengingen av linjen rammet kun ett tog som nå er forsinket én time, opplyser NSB pressevakt til VG. Bane Nor forteller at de ikke kan utelukke forsinkelser som følge av hendelsen og bruken av arbeidstoget.

Ifølge Varsom.no er det betydelig snøskredfare i nesten hele landet nå.

Snøskredvarslingen anbefaler folk om å unngå alt skredterreng. Fra Hardanger i sør til Nord-Troms i nord er det nå faregrad 3, betydelig snøskredfare.