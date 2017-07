Satt fast under brennende båt: - Kvinne bekreftet omkommet

HVITSTEN (VG) To personer er hentet opp fra sjøen etter en voldsom båtbrann i Oslofjorden. En kvinne er bekreftet omkommet.

– Vi har en kvinne som er bekreftet omkommet, sier innsatsleder for politiet, Erik Loe, til VG.

Han opplyser at det nå arbeides med å varsle kvinnens pårørende.

– Omstendighetene rundt dette er det veldig tidlig å spekulere i. Vi har foretatt en del vitneavhør, både av personer som har kommet til for å hjelpe og av Redningsselskapet som kom med sine mannskaper, sier han.

Han opplyser at politiet nå begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, men at de må komme tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt. Han ønsker ikke å utdype detaljer rundt hvordan kvinnen ble sittende fast under den brennende båten.

Loe opplyser at mannen som ble hentet opp av vannet tidligere på kvelden, er fraktet til sykehus, men han kan foreløpig ikke si noe om tilstanden hans.

Satt fast under båten



Det var klokken 17.49 lørdag kveld at politiet fikk melding om at en fritidsbåt stod i full fyr ved Hvitsten i Akerhus. En godt voksen mann ble raskt reddet opp fra sjøen, mens den nå omkomne kvinnen ble sittende satt fast under den brennende båten.

Politiet opplyste på Twitter at personen satt fast i en propell eller noe annet under båten.

Redningsmannskapet reddet tidlig opp en av passasjerene, en jevnaldrende mann, fra vannet. Personen ble da beskrevet som oppegående. Mannen ble plukket opp av en fritidsbåt og satt i land etter å ha kastet seg i vannet da det begynte å brenne i båten.

FULL FYR: Alle nødetatene er på stedet. Foto: Nyhetstips.no

Det tok over halvannen time fra båtbrannen ble meldt, til den omkomne kvinnen ble hentet opp fra sjøen.

Innsatsleder Erik Loe opplyser at redningsarbeidet var svært krevende på grunn av den voldsomme brannen på båten. Båten ble fullstendig utbrent, og restene av den sank ned i sjøen like etter klokken 19.30.



Ingen enkel operasjon



Det er Hovedredningssentralen som ledet redningsarbeidet på stedet, de opplyste klokken 19.03 at de fremdeles jobbet med å frigjøre personen som satt fast under båten.

– Personen sitter fast under vann, men jeg kan ikke bekrefte om hele personen er under vann. Båten er mer eller mindre overtent. Det jobbes med å slukke, men det er ikke en enkel operasjon å slukke en brann i en cabincruiser som dette, sier Nils Ole Sunde i HRS Sør-Norge til VG.

VGs journalist på stedet opplyste like før klokken 19 at det så ut som om redningsskøytene hadde gitt opp å slukke den overtente båten.

– De har sluttet å sprute vann. Midten av båten er brent helt ned til vannet, så den kommer nok til å knekke snart. Den er fullstendig overtent og det velter opp fryktelig svart røyk, forteller han.

Det skal kun ha vært to personer ombord i båten, opplyser politiet til VG.