SAS-streiken avblåst

RIKSMEKLERENS LOKALER (VG) Natt til torsdag kom partene til enighet.

Norsk Flygerforbund og Parat har kommet til enighet med SAS og NHO om en ny tariffavtale.



– Vi har fått gjennomslag for våre viktigste krav. Dette gjør at vi kan anbefale avtalen for våre medlemmer, uttaler forhandlingslederne i en pressemelding.

Jens Lippestad i Norsk Flygerforbund mener den endelige avtalen er tilnærmet likt det de ga SAS i helgen.



– Den usikkerheten som er skapt de siste dagene har således vært helt unødvendig, sier Lippestad.

Stod langt fra hverandre



De arbeidstagersiden trekker fram tre elementer som viktige for avtalen. Dette er at den sikrer at hele og faste stillinger er hovedregelen, at man i hovedsak skal kunne ta ferie innenfor skoleferien, og at det blir en lønnsøkning på seks prosent over tre år.

– Utgangspunktet var at vi stod ganske langt fra hverandre, men på grunn av en god prosess har vi klart å komme i havn med en treårig avtale. Det er vi veldig fornøyd, og vi er veldig fornøyd med at vi har klart å unngå en streik i morgen, sier forhandlingsleder Marianne Hernes til VG.

– Hva er de viktigste endringene som har skjedd gjennom forhandlingene?

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj på endringene, men vi er veldig fornøyd med at vi har fått en avtale som er på linje med andre foreninger i andre land, sier Hernes.

Hun forteller om komplekse forhandlinger, og mener dette er grunnen til at det tok så lang tid før partene kom til enighet.