SAS-piloter truer med streik

To norske og en dansk pilotforening leverte fredag et konfliktvarsel til SAS.

Lengre tids stillstand i forhandlingene om en ny avtale mellom partene har fått pilotforeningene til å true med streik, skriver det danske bransjemediet Check-in.dk.

De tre foreningene som har samlet seg bak trusselen om streik, er Dansk Pilotforening (DPF), Norske SAS-flygeres Forening (NSF) og SAS Norge Pilotforening (SNF).

«Det har over hodet ikke vært utsikt til fremdrift i forhandlingene gjennom sommeren – tvert imot har SAS gang på gang benyttet seg av tolkningsrett omkring gjeldende avtale til pilotenes ulempe», heter det i et medlemsskriv som Check-in.dk har fått tak i.

Ifølge Ritzau vil streikeperioden for DPFs vedkommende tidligst kunne begynne 11. september.

Striden handler blant annet om at SAS i de nye forhandlingene ønsker større fleksibilitet, ved at de for eksempel vil ha mulighet til å sesongtilpasse pilotstyrken.

Da vil pilotene på kort- og mellomdistanserutene i større grad måtte akseptere deltidsordninger, en utvidet sommerferieperiode og en fjerning av julerotasjonen, skriver bransjemediet.