Dyrere å oppgradere med Eurobonus-poeng

I påskeuken hevet SAS grensene for oppgraderinger med 10.000 poeng. Nå er kundene misfornøyd med at de ikke ble varslet om endringene.

SAS-kunder må nå ut med flere Eurobonus-poeng enn tidligere dersom de ønsker å oppgradere flybilletten sin på langdistanseruter.

Før kunne kundene bruke 15.000 Eurobonus-poeng på å oppgradere sin flyging fra SAS Go til SAS Plus, men nå må de punge ut med 25.000 Eurobonus-poeng.

– På langdistanseflyging har vi økt prisene med 10.000 poeng på de ulike oppgraderingene, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, til VG.

Varslet ikke kundene

Det vil si at også oppgradering fra SAS Plus til SAS Business og fra SAS Go til SAS Business har økt med 10.000 poeng, fra henholdsvis 25.000 til 35.000 og fra 40.000 til 50.000.

– Har dere varslet kundene om endringene?

BEKREFTER ØKNING: Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS bekrefter at selskapet har økt prisene med 10.000 Eurobonus-poeng for å oppgradere ved langdistanseflyginger. Foto: Sas

– Vi går ikke ut med informasjon om prisjusteringer fordi de går opp og ned. Dette er en harmonisering mellom tjenesten som gjør at man kan oppgradere på forhånd gjennom SAS Upgrade og å gjøre det ved utgangen.

– Men SAS Upgrade er en ny tjeneste på nettsiden, så det du kaller for harmonisering oppleves som en prisoppgang for kundene?

– Det er en prisjustering som gir samsvar mellom tjenestene. Det er flere kundefordeler med at det er likt, sier informasjonssjefen.

«Brudd på lojaliteten»

Prisjusteringene, som trådte i kraft tirsdag 11. april, faller ikke i god jord hos SAS-kundene.

Selskapet har 4,8 millioner Eurobonus-kunder.

«Noe av det viktigste er at man varsler sine medlemmer på forhånd av store endringer. Hvis kunder ikke blir varslet om endringer, er det et klart brudd på lojaliteten og tilliten til selskapet», mener det skandinaviske reisenettstedet InsideFlyer, som har skrevet om endringene.

– Naturligvis er det alltid god stil å varsle endringer på forhånd, men i dette tilfellet hadde det uansett ikke hjulpet kundene, siden poengprisene gjelder fra avreisedagen. Men jeg mener helt klart at man bør etterstrebe en åpen kommunikasjon, uansett om det er positive eller negative nyheter som man kommer med, sier Flemming Lundberg Poulsen til VG.

Han er sjefredaktør i det norske reisenettstedet FinalCall.travel, som først omtalte saken om Eurobonus-endringene.

– Jeg er overrasket over at poengprisene har steget så mye, sier Poulsen.

Han mener derimot at det ikke er overraskende at SAS innfører en prisjustering, siden en slik oppgradering har vært «ekstremt populært og en god deal».

Også på Facebook stiller kunder fra hele Skandinavia spørsmål om de skjulte endringene.

«Hei SAS, hvorfor har dere ikke meldt ifra om deres nye Eurobonus-degradering?», skriver en kunde på selskapets Facebook-side.

«Takk for påskegaven SAS. Så fikk dere sneket inn en «forbedring» i ly av påsken», skriver en annen.

«Kan vi være enige om at deres EuroBonus gradvis blir et barbert produkt som nærmer seg samme magre nivå som deres servicenivå på langdistanseruter», skriver en annen.

– Blir ikke lurt

SAS' informasjonssjef mener folk kan ha misforstått harmoniseringen av de to tjenestene. Han understreker at det vil være flere fordeler med de nye endringene, slik som at man unngår dobbeltbooking av oppgraderinger.

– Forstår dere at kundene føler seg lurt når de har opparbeidet seg poeng også endrer dere verdien på poengene?

– Men man blir jo ikke lurt. Det man opplever her er tilbud og etterspørsel, og i denne saken handler det om en harmonisering. Både prisene og poengene er gjenstand for bevegelse, sier Johansen.

– Hvorfor gjør dere det?

– Fordi vi vil gi et bedre tilbud for kundene ved at man får bekreftet oppgraderingen på forhånd. Mange har satset på å gjøre det ved skranken på slutten. Nå har man lik pris og denne endringen vil gagne flere kunder.