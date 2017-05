Villa i Sandefjord vekker oppsikt: Brukte mange år på å dekorere huset

Eva Hagen Gulliksen (48) har brukt nesten 20 år på å innrede huset som har fått mange til å sperre opp øynene.

Kvinnen som er frisør av yrke har fått mange ulike reaksjoner på sitt livsprosjekt, nemlig dekorasjonen av huset som hun nå skal selge. Mens noen har undret seg over hvordan det går an å bo i villaen, er andre mer imponerte over verket.

– Alt er planlagt til punkt og prikke. Da huset skulle tegnes, tok jeg utgangspunkt i hvor alle tingene mine skulle stå, forteller Gulliksen, om huset som blant annet er fylt opp av engler, skulpturer av jomfru Maria og løver av sement.

HUSEIER: Eva Hagen Gulliksen har brukt mange år på å dekorere huset sitt som har vakt oppsikt. Foto: Privat

Men det er ikke bare disse gjenstandene som har fått folk til å måpe. De marmorbelagte flatene og de gullbelagte kranene setter også sitt preg på det unike huset i Sandefjord som er inspirert av italiensk og romersk dekorasjon, ifølge eieren selv:

– og litt mye Hollywood-fruer, ler hun.

Les også: Kjøpte 15-millionersvilla av enke (76) til 2,5 millioner kroner

Startet som en hobby



Mesteparten av arbeidet har hun gjort selv og hele prosjektet startet da hun havnet i rullestol og trengte en hobby, forteller hun.

GULL: I tillegg til marmor og gips, har Gulliksen valgt å ha gullbelegg på noen av gjenstandene i huset. Foto: Rune Enstad

– Jeg fikk låne en engleform, og jeg lærte å gipse:

– Da jeg kom meg opp av rullestol, fortsatte jeg med hobbyen og ble mer og mer opptatt av det. På det tidspunktet hadde jeg ikke et sted å bo og kjøpte et lite nedslitt hus, sier hun.

Økonomenes spådom: Syv grunner til boligbrems i 2017

Senere har 48-åringen bygget på huset gradvis og innredet det med blant annet gjenstander som hun selv har laget med gips.

– Det har aldri vært planen at huset skulle bli så stort, det bare ble slik. Jeg har reist land og strand for å kjøpe inn ting og få det til å se slik ut, forteller hun.

Siden prosjektet har vart over lengre tid er det vanskelig å si noe om kostnadene, forteller hun.

Oslo: Her er Nordens dyreste leilighet

Samtidig har hun fått mange spørsmål om hvordan det er å bo i et slikt hus.

– Folk sier bare wow, når de kommer inn. Andre lurer på hvordan det er å bo i et slikt hus.

HÅNDLAGET: Mye av dekorasjonen i boligen er håndlaget. Figurene på skapdørene har huseieren Eva Hagen laget selv av gips. Foto: Rune Enstad

Megler: Aldri vært med på noe slikt før



Megler Elisabeth Øritsland Osvoll forteller at hun aldri har solgt et slikt hus før og er selv imponert over hva Hagen har fått til. Det er hun ikke alene om.

– Mange har ringt bare fordi huset vekker oppsikt og de er nysgjerrige. Mens noen spør hvordan det går an å bo slik, er det andre som synes at det er veldig spennende.

VGTV: Bruker lettkledde modeller for å selge bolig

Huset skiller seg såpass mye ut at megleren frykter at folk ber om visning bare fordi de ønsker å se på interiøret.

– Derfor bestemte vi oss for å ikke kjøre felles visning, nettopp for å unngå dem som egentlig ikke ønsker å kjøpe huset.

Les også: Forbrukerrådet: – Meglerbransjen har liten fantasi

TILBAKEMELDINGER: Gulliksen har fått mange tilbakemeldinger på boligen. Mens noen blir imponert, spør andre om hvordan det går an å bo i huset. Foto: Rune Enstad

Måtte fjerne mange ting før visning



Nå er tiden inne for Gulliksen å flytte fra huset. Samtidig innrømmer hun at boligen var fylt med mange flere ting før det havnet på Finn.

– Jeg måtte fjerne mange av tingene mine på grunn av bildene og visningen. Nå står mye av det på tre store lager.

Les også: Solgte én parkeringsplass for 1,2 mill.

48-åringen har ingen konkret plan om hva som kommer til å skje videre eller hvor hun vil bo. Derfor har hun tenkt å selge det meste av det hun har brukt mange år på å lage og samle sammen.

– Jeg er veldig glad for at jeg har utført dette arbeidet. Ideene mine kan kanskje være til inspirasjon for andre, avslutter hun.