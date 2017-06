Thora samler på handlelapper - og tegner dem som har mistet dem

Thora Støren (27) mener handlelapper kan fortelle en hel del om menneskene som har skrevet dem.

Derfor undrer hun seg over at så mange bare legger dem igjen i butikken.

Oslo-kvinnen, som bor på Svalbard, har samlet på handlelapper folk har kastet fra seg siden 2008. Det har pirret kreativiteten.

– En lapp fikk meg til å se for meg en veldig stresset småbarnsmor. Hun skulle tydeligvis handle ting til barna: Kjeks, godteri, Cola. Og så en boks med Cottage cheese. Da så jeg for meg at hun ikke kunne nyte det samme som dem. Så hun tegnet jeg, forteller Thora.

Les også: VGs store matbørs: Rema billigst igjen

SMÅBARNSMOR. Illustrasjon: Thora Støren

Laget bok

Hun har tegnet flere av handlerne, slik hun ser dem for seg.

For eksempel han som muligens skulle på date, og føyde en flaske vin til handlelisten.

– Jeg så for meg at han kjøpte roser også, så jeg tegnet ham med roser, forteller Thora.

Date-app: Tinder endrer brukervilkår

PÅ DATE. Illustrasjon: Thora Støren

Da hun fikk en skoleoppgave på Westerdals for et par år siden, kom hun på at handlelappene hun hadde samlet på kunne brukes til noe kreativt.

Så hun laget en liten bok med en skannet handlelapp på den ene siden, og tegningen av opphavsmannen eller – kvinnen på den andre.

– På en lapp sto det pizzadeig, kjøttdeig, strøost, kremfløte, bacon. Da så jeg for meg to superkleine venninner i joggebukse og solbriller inne i butikken.

– Hvordan vet du at det var jenter?

– Jeg bare så for meg to venninner som skulle kjappe seg ned på butikken. Men jeg vet jo ikke. Det blir jo mye tolkning.

Husker du? Fjerning av «godteri-terror» i butikkene

KLEINE VENNINNER. Illustrasjon: Thora Støren

Flere handle-apper



– Hvordan går det med samlingen din nå når stadig flere bruke handlelapp-apper på mobilen?

– En skulle tro det ble færre lapper, men jeg har ikke merket noen nedgang. Tilsynelatende er handlelapper noe mange fortsatt skriver på papir, sier hun.

Mange har skrevet handlelistene sine på post-it-lapper. Thora tolker det som om de er skrevet på jobb, og at opphavsmannen eller – kvinnen skal handle på veien hjem.

– Men jeg har også sett handlelapper skrevet på baksiden av brev. Da er det litt overraskende at de ikke er nøyere med hvor de kaster dem fra seg, sier hun.

Husker du? Erik ble app-millionær

USUNN: Illustrasjon: Thora Støren

Sosialantropologi

Thora ser på handlelapp-samlingen som sosialantropologisk forskning på lavt nivå.

– Jeg ser blant annet at folk er ganske dårlige til å planlegge storhandel. Som regel står det bare noen få ting på listen.

Noen av de morsomste lappene i samlingen er de som tilsynelatende har hengt på kjøleskapsdøren, og hvor flere har skrevet med ulike penner og ulik skrift, inntil en til slutt har bestemt seg for å gå i butikken.

Noen lapper er litt triste. Hvis det står mye ferdigmat, potetgull og cola, ser Thora for seg mennesker som er lite flinke til å ta vare på seg selv. Og hvis mye er strøket over, vet hun ikke om det er fordi varene allerede er kjøpt, eller om de har funnet ut at de ikke har råd likevel.

SAMLINGEN. Foto: Thora Støren

De fleste handlelappene har Thora funnet selv. Men hun får også lapper som venner plukker opp.

Det er bare de mest interessante som havner i samleesken. Det vil si rundt 40 nå.

– Egentlig er jeg minimalistisk av meg, og det er få ting jeg samler på. Men handlelappene tar ikke stor plass. Og hvem vet, plutselig kan de brukes til noe kreativt igjen, sier Thora og legger til:

– Jeg har veldig lyst til å skrive en novellesamling med utgangspunkt i de typene jeg har tegnet.