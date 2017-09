Sukkersøt samlemani

Sportskommentator Ole Jakob Jorsett (73) var på idrettsarrangementer verden rundt i løpet av sine 47år i NRK. Alle stedene tok han med seg sukkerposer hjem.

I dag har han en enorm, søt samling.

Etter hvert som ryktet om sukkersamlingen spredte seg i NRK, begynte også kollegaer å ta med seg sukkerposer til Jorsett når de var på reise.

Familie og venner tok med seg sukkerposer fra ferie, og når Jorsett selv var på reise, jobb eller privat, samlet han systematisk.

STARTEN: Segafredo. Foto: Annemor Larsen , VG

– Samlingen begynte på en familieferie til Italia i 1979. De fleste steder fikk vi servert en rød og hvit pakke Segafredo til kaffen. En dag fikk vi en annen, og da bemerket et av barna at den var ny. Så begynte vi å se etter nye typer. Og slik fortsatte det bare, forteller han.

I begynnelsen samlet han sukkeret i bokser sortert etter land. Hver gang han fikk en ny pose kikket han gjennom boksen fra det aktuelle landet for å sjekke om han hadde posen fra før. Han ville ikke ha to like.

Flere samlere: Bjørn Erik har Dynastiet i stuen || Ole Henrik har over 700 Arsenal-plagg i skapet || Her blir gjestene beglodd av badeender på do



Plasskrevende småposer

SØTT: Sukkerposer fra mange land Foto: Annemor Larsen , VG

Samlingen vokste fort. I dag aner han ikke hvor mange det er. Han gikk bort fra boks-systemet fordi det tok så stor plass.

– Jeg hadde èn boks for hvert land i Europa. Pluss USA, Canada og mange land i Østen. Det må ha vært bort imot 30 land, sier han.

I dag oppbevarer han alle posene i to store plexiglass-søyler. Ikke lenger så oversiktlig, men når VG kommer på besøk, får vi helle innholdet ut over stuebordet og gulvet.

Den tidligere sportskommentatoren plukker frem noen av favorittene fra samlingen. Han har gode minner knyttet til flere av dem.

Sukkersøt kjærlighet: – Jeg tror vi kommer tilk å være forelsket bestandig

ALTBERTVILLE: Idrettsgren-poser. Foto: Annemor Larsen , VG

– Under Albertville-OL i 1992 ble det laget èn serie med bilder av de ulike øvelsene og èn serie med symboler fra alle OL som hadde vært arrangert til da. Tror det var en 20 – 30 ulike varianter. Jeg brukte all fritid der nede til å prøve å skaffe meg alle, humrer han.

Han finner frem poser med bilder av Ishockey, kunstløp og langrenn. Lengdeløp, bob og slalåm. Og Lønneblad med «Calgary 1998», Japansk flagg med «Sapporo 1972», og norsk flagg med «Oslo 1952».

Glad i søtt? Søt guide til New York

ARBERTVILLE: OL-arrangementsposer. Foto: Annemor Larsen , VG

Dette var før OL på Lillehammer, så det var ingen Lillehammerpose i Albertville-serien.

Da det ble OL på Lillehammer to år senere ble det ikke laget noen eget arrangementssukker.

Lege: – Nei, sukker er ikke livsfarlig

SARAJEVO 84: Her bløe det også laget en egen serie med sukkerposer. Foto: Annemor Larsen , VG

Historiske sukkerposer

Mange av posene har logoen til et flyselskap. Noen til selskap som fortsatt flyr, og en del til selskaper som ikke eksisterer lenger. Som Spantax, Scan Air, Maersk Air og Pan Am.

Han har også sukkerposer fra land som ikke finnes lenger, som Jugoslavia og DDR.

ØSTERRIKE: Folkedraktserie Foto: Annemor Larsen , VG

– Posene fra de tidligere østeuropeiske statene var gjerne store, blasse i fargen og inneholdt grovt sukker. På samme tid var posene fra USA små, søte og inneholdt finmalt sukker, forteller han. De fineste sukkerposene i samlingen kommer fra Østerrike. Der laget de ofte sukkerposer med vakre bilder og mønstre.

– Flere av seriene jeg har kommer derfra, for eksempel den med stjernetegn, den med ville dyr og den med folkedrakter.

– Har sukkerposene forandret seg opp igjennom årene?

– Det har blitt mer likt. Ser ut som om det er en egen EU-standard for sukkerposer. Det er ikke så mange forskjellige typer lenger. Også har det blitt mer vanlig med rør. Før var det bare firkantede poser, sier han.

– Samler du ennå?



– Nei, ikke aktivt. Men det hender at familie og venner kommer med en sukkerpose når de har vært på reise.

AMERIKANSKE: Små poser med finmalt sukker. Foto: Annemor Larsen , VG

– Vet du om andre som samler på sukkerposer?

– Nei, det er ingen som er interessert i dette. Barn og barnebarn rister på hodet. De skjønner ikke hva jeg skal med dette. De er ikke samlere selv.

– Bruker du sukker i kaffen?

– Ja, men ikke fra disse posene.

FINE MOTIVER: Dette er en av Jorsetts favoritter. Foto: Annemor Larsen , VG

En samler

– Hvorfor samler du?

SØT HOBBY: Ole-Jacob Jorsetts sukkerposer Foto: Annemor Larsen , VG

– Man må ikke spørre en som samler om hvorfor han samler. Det er noe man bare gjør. Det begynner som regel i det små, og så blir det mer og mer.

Verdifullt: Har du en formue på loftet?

Ole Jacob Jorsett har hatt flere samlemanier i sitt liv.

Han hadde på et tidspunkt en stor myntsamling, men den har han solgt.

Sammen med en kamerat hadde han en stor autografsamling med mange kjente idrettsstjerner. Men hans del av samlingen er også solgt.

Han hadde en stor samling med småflasker, men den kjøpte Christian Ringnes mye av da han åpnet småflaksemuseum.

Sukkersamlingen derimot, kommer han aldri til å kvitte seg med.