Sauesamleren som liker ulv

ST.HANSHAUGEN/GREFSEN (VG) Når Karoline Wille (25) ikke får sove teller hun sauene på soverommet. Hun har over 300 i hyllene over sengen.

I kjelleren hos mamma på Grefsen har hun nesten 1000 til.

Pyntesauer, kosesauer, sparebøssesauer, sauetøfler, sauesokker, sauevesker, nøkkelringsauer, dobørstesau og saueskinn.

– Jeg får jo ikke plass til alt i min lille 36 kvadratmeters leilighet, så jeg tok bare med meg de små sauene dit. Resten får stå hos mamma så lenge. Kanskje jeg flytter inn i et gigantisk hus en gang, med stabbur. Der kunne jeg hatt hele samlingen, ler hun.

TELLER SAUER: Karoline har mer enn 300 sauer i hyllene på soverommet. Foto: Helge Mikalsen , VG

Karoline ligger rett bak verdensrekorden i antall sauerelaterte samleobjekter. Mens hun for et par år siden gikk og lurte på om hun skulle få sauene sine registrert i Guinness rekordbok, kom en amerikansk kvinne henne i forkjøpet med sine 1365 objekter.

Tidlig saueinteresse

Karoline fikk sin første sau da hun var nyfødt. Tante kom med Krølle til den to dager gamle babyen på sykehuset. Siden har det ballet på seg. Og til slutt ble det en mani

– Hvorfor det?

– Jeg har litt samlemani på flere ting, og så tok det litt av med sauene.

Allerede da hun var barn, var Karolines saueinteresse påtagelig.

På en sommeravslutning tidlig i barneskolen, sto hun på scenen med en kjortel opprinnelig laget til rollen som disippel i påskeskuespillet. Den var lesset full av sauer festet med festet sikkerhetsnåler.

Så deklamerte hun sitt eget dikt:

Sauer er søte Sauer er små Sauer er kule Og sauer kan gå Sauer har krøller Det samme som meg De går på fire Men det gjø'kke jeg

Hun forteller om diktopplesningen mens hun lattermildt går igjennom saueeffektene i morens kjeller.

BÆÆÆ: Hånddukken breker, mens Karoline viser sine sauetøfler, sauesokker, saueslips, sauevesker, rumpetaske og muffe med sau. Foto: Helge Mikalsen , VG

Det er mest sauer i ulike utgaver, myke og harde. Men også en sauemuffe til å stikke hendene inn i, rumpetasker, ryggsekker og vesker. Mange vesker.

– Pleier du å bruke saueveske?

Alltid! Hver dag. Ha, ha, nei da. Ett sted går grensen, altså.

Men dette sykkelsetet kunne vært deilig, sier hun, og viser fram et som forestiller grå saueull.

Ikke helt gjennomsnittlig



– Er det et bra sjekketriks å si «bli med hjem og se på sauene mine»?

– Mange kunne jo trodd at det var et sjekketriks. Men så kommer de hjem og ser at jeg faktisk har en gigantisk sauesamling ...

Nei, jeg drar ikke den så ofte på byen. Jeg tror det er sånn man blir stemplet som gæren, for å si det sånn.

– Er du litt gal?

– Jeg er vel ikke helt gjennomsnittlig. Er nok derfor jeg heller ikke passer så godt inn på kjemistudiet, sier hun ettertenksomt.

MANGE SLAG: Karoline har myke sauer og harde sauer. Foto: Helge Mikalsen , VG

Karoline samler også på spillkonsoller og spill. Hver vår og høst jobber hun seg systematisk igjennom flest mulig loppemarkeder for å prøve å slå kloa i godbiter som en Nintendo 64 eller en Sega Dreamcast. Da kan hun rekke opp til ti loppemarkeder på en dag.

En annen interesse er cosplay (personer kler seg ut for å ligne en bestemt rollefigur, for eksempel fra videospill eller fantasyfilmer. Red anm.) Stuen i den lille leiligheten domineres av en symaskin og kostymer som hun har sydd selv.

Men ingen av de andre interessene har tatt av i like stor grad som sauasamlingen.

Liker også ulv

Den dagen VG besøker Karoline, har papiravisen et stort bilde på førstesiden av mange sauer som er drept av ulv.

– Hva tenker du når du ser slike førstesider?

– Det er jo trist for sauene. Men jeg er veldig for ulv. Jeg synes de er fine, og at de skal få være der. Nå har jeg ingen levende sauer selv, så jeg skal kanskje ikke uttale meg så mye om det.

– Ønsker du deg en levende sau?

– Det hadde jo vært gøy hvis det var en ren og pen sau. Men problemet er jo at sauer ofte er skitne, med bæsj i rumpa. Hadde de vært rene små lam hele tiden, kunne jeg hatt en. Men jeg er ikke noe spesielt fan av levende sauer.