Samlerne: Roy (61) har laget et eget grisemuseum

BJONEROA (VG) Da antall grisefigurer inne i huset passerte 4000 med god margin, var det på tide at de flyttet ut.

Det var da Roy Andresen (61) bygget grisehus vegg i vegg med garasjen.

Norsk grisefigurmuseum, kaller han det. Eller Roys lekegrind.

Huset på 35 kvadratmeter er fylt til randen av lekegriser, kosegriser, sparegriser, kunstgriser og grenseløse griser i alle utgaver.

En hel hylleseksjon på Bjoneroa er forbeholdt julegriser.

Like bortenfor julegrisene står stallen med Jesusgrisen i krybben omringet av Mariagris, Josefgris og de tre vise griser. På taket står englegrisen Gabriel.

JULEKRYBBE: Med Jesusgris i krybben. Foto: MONA LANGSET/VG

I hyllen over står en rosa plastgris med blinkende gullkrone. Den grynter og synger på spansk. Ved siden av den står en Sinatra-gris, som begynner å synge hvis man klemmer på labben

Grise-griser



I motsatt ende står de ekte grisene. De vovede. De som ikke legger skjul på at de lager – eller ønsker å lage – bacon!

BOKSERSHORTS: Med talende motiv. Foto: MONA LANGSET/VG

Roys stolthet er et sjakkbrett av stein, der både konge, dronning, og alle de andre brikkene er griser.

– Det kjøpte jeg på eBay fra USA. Har aldri sett noe slikt hverken før eller senere. Det kostet flere tusen kroner, sier han.

SJAKK: Med grisekonge og grisedronning. Foto: MONA LANGSET/VG

Grisen som betyr mest for Roy har ingen kroneverdi, men stor affeksjonsverdi. En oransje pappmasjegris med løst øre.

– Denne laget sønnen min til meg for over 30 år siden. Er glad for at jeg tok vare på den. Den hører selvsagt med på museet, sier Roy.

AFFEKSJONSVERDI: Grisen som sønnen laget da han var liten. Foto: MONA LANGSET/VG

Elsker grisekjøtt

Da det var åpningsfest for museet sommeren for to år siden, klippet han over en snor av wienerpølser, og serverte grillpølser av svin.

– Grisegodt, ifølge grunnleggeren, som også elsker ribbe og alle slags pølser av svin.

Men grisehuset på 35 kvadratmeter er allerede i ferd med å bli for lite for samlingen som nå er i ferd med å bikke 4500 figurer.

Roy drømmer om å bygge et mer enn dobbelt så stort hus til grisene sine.

– Nå er dette bare en hobby. Det er mest venner og kjente og folk fra bygdene rundt som kommer innom, og museet er åpent hvis jeg er hjemme. Men det hadde vært morsomt å kunne åpne et ordentlig museum, sier den tidligere serviceteknikeren.

I dag satser han på politikken, og står som førstemann på Helsepartiets liste i Oppland.

VELKOMMEN: Roy Andresen befinner seg inni kostymet. Foto: Mona Langset , VG

Motorsykkelgris

Selv om han engasjerer seg i alvorlige saker som norsk helsepolitikk, tar han ikke seg selv mer høytidelig en at han gjerne trer på seg grisedrakten fra Australia og poserer på motorsykkelen foran museet.

Hva drakten kostet vil han ikke fortelle.

– Da vil min kone bli - vel - overrasket, ler han.

Roy regner med at han har brukt rundt 400.000 kroner på grisefigurer opp igjennom årene.

Mye er kjøpt på loppemarkeder og på nett. Mye er kjøpt på reiser.

Venner og kjente kjøper også til ham.

Da han var på landsmøte i stomiforengen Norilco i Haugesund, så noen en griseskulptur gjennom vinduet inne på et stengt atelier.

En som kjente kunstneren fikk åpnet atelieret, og det endte med at landsmøtedelegatene spleiset på griseskulpturen til Roy.

Han har flere kunstgriser i samlingen.

Og en maske fra Venezia, med kunstnerens signatur.

KUNSTGRIS: Roy har flere kunstgriser i samlingen. Foto: MONA LANGSET/VG

– Tror du grisesamlingen vil stige i verdi?

– Nei, jeg tror ikke dette er salgbart som samling. Da må det i tilfelle være en annen gærning som kommer på banen.

– Så du er litt gal selv?

– Det påstår mine venner i hvert fall. Men det kan jeg leve veldig godt med. Man må ikke være A4 hele tiden.

Ingen skal beskylde Roy Andresen for å være A4. I alle fall ikke tollerne som stoppet bilen hans da han var på vei hjem fra Spania med en nesten menneskestor myk grisefigur med snekkerbukse og caps i baksetet på bilen.

– Tollerne bare lo. Men de synes det var fint at han hadde bilbelte på seg, så jeg fikk ros for det.

GRISEFINT: Roy Andresesn har 4500 griserfigurer. Den store til venstre hadde han i baksetet hele veien fra Spania til Norge. Foto: MONA LANGSET/VG

– Kunne du tenke deg å ha en levende gris?

– Nei. Folk har sagt at de vil kjøpe en minigris til meg ved en eller annen anledning, men det vil jeg ikke ha. Jeg synes ikke det er noe morsomt å leke med levende dyr. De skal være i porselen, plast eller plysj.