Samlerne: Kim (39) og Martha (43) digger Donald Duck

HORTEN (VG) «Andeby» står det på porten til samboerparet i Horten. Forbipasserende skulle bare visst hvilken Disneyverden som åpenbarer seg innenfor husets fire vegger.

Vanligvis er Andebyskiltet det eneste synlige tegnet på Kim David Amundsen (39) og Maritha Jahres (43) Disney-interesse.

Ja, også budbilen som står parkert utenfor gjerdet, da. Den har to ekstra bilskilt i tillegg til det offisielle fra Statens Veivesen. To skilt med nummeret 313.

Alle som kan sin Donald Duck, vet at 313 er det samme nummeret som den mest kjente innbyggeren av Andeby har på sin bil.

313: Kim David Amundsen og Donald Duck har samme bilnummer. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg fikk en venninne som jobber med bilskilt til å lage dem for meg. Det er skikkelige saker i metall og emalje, forteller Kim.

43-åringen fra Horten har lest Donald siden han oppdaget Andeby-universet hjemme hos bestemoren som barn.

ANDEBY: Kim David Amundsen og Maritha Jahre (inni Donald-drakten) har sin egen avdeling av Andeby i underetasjen hjemme. Foto: Frode Hansen , VG

Han har samlet systematisk på blader siden 1979, og har en komplettsamling. Men etter at han flyttet sammen med Maritha for to år siden tok det helt av med alle typer Andebyeffekter.

Trengte større hus

DISNEYETASJEN: Maritha Jahre og Kim David Amundsens samlerskatt. Foto: Frode Hansen , VG

– Da Disney-samlingen begynte å ta for mye plass, måtte vi bare flytte fra 97 kvadratmeter på én flate til et hus med to etasjer, forteller Maritha Jahre.

Den øverste etasjen i det nye huset er Disneyfri. Men over døren til kjelleren henger samboerparets andre Andeby-skilt.

GAMMEL: Denne Donald-lampen er fra 1951. Foto: Frode Hansen , VG

Og den som går ned trappen der Donald, Ole, Dole, Doffen og Onkel Skrue sitter i plysjutgave på hvert trinn, får nærmest følelsen av å gå inn i en tegnefilm.

På veggene henger kart over Andeby. Det er portretter av Donald og vennene hans. Det er klær og vesker med Mikke- og Donaldmotiv. Det er settekasser med små disneyfigurer, og lamper som forestiller lysende Donalder og Onkel Skruer.

I sofaen ligger puter med Mikke og Minnie-motiv.

I glasskapene står rader med Donald- Dolly- og Skruekrus, barnetallerkener og Disneyfigurer i alle størrelser.

Det er pins med Pluto, Mikke og Minnie og et par Donalsko som er for små til Kim, og for store til Maritha, men dekorative, der de er plassert rett bak monteren med Onkel Skues lykketiøring på rød fløyel.

I en hylleseksjon har paret stablet julemiddagsservice til 12 personer med store og små tallerkener, serveringsfat, suppeterrin, lysestaker, salt- og pepperbøsser og glass, med tegning av Mikke som pynter juletreet.

LYKKETIØRING: Tiøringen ligger på rød fløyel i samme glasshylle som Donald-skoene. Foto: Frode Hansen , VG

Gamle blader



I bokhyllene står permer med 37 komplette årganger Donald-blader, og alt som er gitt ut av Donald-pocket i Norge.

Den største skatten i samlingen er Donald-blad nummer to fra 1949.

– Det er det tredje Donaldbladet som ble gitt ut i Norge. Det aller første kom i desember 1948, forteller Kim

– Hvor mye hadde du vært villig til å betale for det første?

– 100.000 kroner, sier samleren uten å nøle.

VERDISTIGNING: Donaldblad nummer tre i Norge kostet 50 øre i 1949. Kim betalte 1200 kroner i 2015. Foto: Frode Hansen , VG

Bladet fra 1949 var heller ikke billig. Det ble solgt på Ekebergmarkedet i 2015, og Kim var med på å by.

Han betalte 1200 kroner for det, men han vet at han kunne fått mye mer igjen hvis han ville solgt det nå. Men det vil han ikke.

Bladet er et av klenodiene, i likhet med blant annet en gammel kopp med gullkant og Ole, Dole Doffen-motiv, som han betalte 550 kroner for på Retro- og antikkmessen på Nøtterøy.

A på eksamen med Donald



Maritha visste hva hun gikk til, da hun flyttet sammen med Kim for to år siden. Allerede den gangen hadde han en enorm samling Donaldblader og bøker.

Men hun fikk fort Donald-dilla selv, så nå følger begge med på nettsider og bruktmarkeder for å skaffe seg nye ting til samlingen.

Donalddrakten fant Maritha på Facebookgruppen «Kjøpe-selge-bytte-låne-gi bort Holmestrand.»

– Den kostet ikke all verden. Bare 1300 kroner. Det er ikke mye, sett i forhold til hvor mye glede den kan gi, sier hun.

Marita tok nylig eksamen i kreftbehandling og lindrende pleie for barn. Da hadde hun med seg Donald (og sin 16 år gamle sønn inni kostymet). Sensorene sensorene smeltet og ga henne en strålende A.

– Man må jo bare bli glad av Donald, smiler Marita.

LEKER: Marita og Kim har nye og gamle Disneyleker i samlingen. Foto: Frode Hansen , VG

Deler gleden



I sommer har hun og Kim tenkt å dele gleden med barn som ikke reiser bort på sommerferie. De to siste ukene i juli kommer de til å ha åpent hus og servere vafler og saft til barnefamilier som vil komme på besøk.

De som kommer på besøk kan også få se film. Samboerparet har alle de gamle filmene i ny og digitalisert utgave på DVD.

Men få av de nyeste filmene finnes der.

– Nei ingen av de nye Disneyheltene kan måle seg med den gamle gjengen, sier Maritha Jahre og Kim David Amundsen.

De er skjønt enige om at det er innbyggerne i Andeby som gjelder. Hverken Merida fra Modig, Elena fra Avalor eller Elsa fra Frost vil gå inn i historien som ikoner. Men det gjør Donald Duck og vennene hans.

