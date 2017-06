Ole Henrik Tveten (43) har noe å ha på seg til enhver anledning. En Arsenal-T-skjorte eller Arsenal-drakt.

Han har over 700 Arsenal-plagg i skapet. Rundt 300 T-skjorter og 400 drakter.

For T-skjorter og drakter må ikke forveksles!

Arsenal-supporter og sportsjournalist Ole Henrik er litt oppgitt over folk som kan få seg til å si at «spillerne kom ut på banen med røde T-skjorter.»

– De har ikke T-skjorter på seg når de spiller. Da har de drakter. T-skjorter er noe de har på seg utenfor fotballbanen, oppklarer han.

VALGETS KVAL. Klesskapet er fullt. Foto: Lech Klaudia , VG

Ole Henrik har altså begge deler. I store mengder. Pluss rundt 150 Arsenal-krus og ulike Arsenal-klenodier. Blant dem et rødt plaststolsete fra Highbury stadion, Arsenals hjemmebane fra 1913 til 2006.

– Da stadion skulle rives kunne man komme dit og skru ned seter selv. Så jeg fikk en kompis i London til å gjøre det for meg, forteller han

Arsenal-interessen ble vekket tidlig i barndommen.

– Jeg hadde sett Bryne på TV, og syntes at spillerne hadde utrolig kule drakter. Så oppdaget jeg at Arsenal hadde like drakter, men at spillerne var dobbelt så gode, avslører han.

FARGERIKT: Han har spillerdrakter og T-skjorter i alle farger. Foto: Lech Klaudia , VG

Ny hver dag

Og siden har det vært Arsenal for alle pengene.

– I løpet av de ti siste årene har sjefen aldri sett meg i noe annet enn Arsenal-klær, sier han.

Ole Henrik har nok Arsenal-T-skjorter og Arsenal-drakter til å kunne bruke én ny hver dag i to år.

Og når den tiden er omme, har samlingen sannsynligvis økt så mye at det kan gå enda noen måneder før han trenger å snu bunken.

Samlingen startet med en og annen T-skjorte og spillerdrakt for lenge siden. Men for seks-syv år siden tok interessen for spillerdrakter av, og han begynte å skaffe seg i gjennomsnitt 20 ulike Arsenal-drakter i året.

– Hvordan kan ett lag ha så mange ulike drakter?

– Det er 20 ulike spillere. Hver av dem må ha én drakt med lange ermer og én med korte ermer, til hjemmekamper, bortekamper og cup. I tillegg må keeperne ha tre ulike drakter med korte og lange ermer. Hvert år, forklarer han.

ALLTID ARSENAL: I dag går han for den røde og hvite. Foto: Lech Klaudia , VG

Kostbar mani



Ole Henrik kjøper ikke billige kopidrakter i Syden. Alt er ekte varer, produsert av klubben selv.

En ordinær klubbtrøye koster fra 800 kroner uten navn. For de mer sjeldne har han betalt noen tusen. Den dyreste kostet 4500 kroner.

– Men selv om jeg har fått tilbud om å selge akkurat den igjen for 10000 kroner, er jeg glad for at Luksusfellen ikke skal gå igjennom regnskapet mitt. Da ville jeg fått mye kjeft.

– Synes kona di at dette er greit?



– Nei. Det største problemet er at vi ikke har nok plass. Så nå ligger de fleste T-skjortene og draktene stablet i plastkasser fra Clas Ohlson, sier han.

Ellers har resten av familien som består av mor og to jenter på tre og syv år, vennet seg til at de må tilpasse ferien til Arsenals timeplan dersom de skal få med seg far.

– Men fotballen tar pause om sommeren, så da kan alle dra på ferie sammen, sier familiefaren som selvsagt har Arsenal på T-skjorten da også.

Når det blir så varmt at han tar av seg på overkroppen om sommeren, kommer en helt spesiell tatovering til syne langs hele siden fra armhulen ned til midjen:

LEGENDARISK: TV-kommentatorens ord da Arsenal vant seriegullet i 1989 Foto: Lech Klaudia , VG

Avslutningsordene til TV-kommentatoren da Arsenal vant serien med 2-0-seier over Liverpool den 26. mai 1989:

A good ball by Dixon, Finding Smith, For Thomas, charging through the midfield. Thomas, it’s up for grabs now! Thomas! Right at the end! An unbelievable climax to the League season





Diskret med pin

– Finnes det anledninger der du ikke kan bruke Arsenal-T-skjorte eller Arsenal-drakt?

– Tjaaa ... Ole Henrik drar på det.

– På julebordet har jeg Arsenals julegenser. Men det kan jo oppstå anledninger da jeg må gå i dress. Da tar jeg på meg et Arsenal-slips. Må jeg være enda mer diskret, tar jeg heller en liten Arsenal-pin på jakkeslaget.

T-skjorte med annet mønster enn Arsenal, er helt uaktuelt.

Han kan til nød ta på seg en ensfarget.

– Det kan jeg bruke når jeg maler. For da vil jeg ikke ødelegge Arsenal-T-skjortene, sier han.

Ole Henrik er ikke den eneste i familien som kler seg i Arsenal. Han har kjøpt 20 drakter til eldstedatteren på syv. Og når hun vokser ut av dem kan yngstedatteren på tre ta over.

– Hva om jentene begynner å heie på Liverpool eller Manchester United?

– Det skal de selvsagt få lov til å gjøre. De får velge selv. Men da blir de arveløse!

