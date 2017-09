Egil (33) samler på Nintendospill og digger spillmusikk

Så høyt elsker Egil Johnsen lyden av Nintendo, at han har lastet ned spillmusikk fra nettet for å høre den også når han kjører bil.

– Kona sier at hun får vondt i hodet av dette. Men jeg digger sånn musikk. Heller det enn «artistmusikk». Jeg er litt rar, jeg sjø, sier trønderen, og ler godt.

Lyden av spillet «Shatterhand bane C» fyller kupeen i Skoda Octaviaen der den ruller gjennom Trondheims gater. Drivende, elektonisk spillmusikk.

«Shatterhand» er et spill som ble utviklet for Nintendos første stasjonære TV-spillkonsoll, NES, på 1980-tallet.

Trønderen samler på retro TV-spillkonsoller og spill. Og han er i godt selskap. Interessen for de tidlige TV-spillene med enkel grafikk har fått en voldsom oppsving de siste årene.

Uinteressant for Egil: Nintendos nye spillkonsoll Switch

OVER 1000: Han har det aller meste som er gitt ut for NES Foto: Therese Alice Sanne , VG

Komplett samling

Retro Nintendo TV-spill Nintendo Entertainment System, ofte omtalt som NES, var Nintendos første stasjonære spillekonsoll. 8-bit. Ble lansert i Japan i 1983, USA i 1985 og Europa i 1986. Super Nintendo Entertainment System, også kalt SNES, var arvtakeren til NES. 16-bit. Lansert i Japan i 1990, USA i 1991 og Europa i 1992. I likhet med NES kom spillene på kassetter som skulle stikkes inn i maskinen for å spilles Nintendo 64 var Nintendos tredje stasjonære spillkonsoll. Den hadde grafikk i full 3D. Kom på markedet i Norge i 1997. «64» kommer fra 64-bits prosessoren i konsollen. Dette var den første stasjonære spillkonsollen som introduserte analog styrestikke og ristefunksjon.

Han har samlet alle spillene som ble gitt ut for NES i USA, og de aller fleste europeiske spillene. Til sammen er det over 1000.

De står pent sortert i hyller på spillrommet i kjelleren.

I tillegg til spillene, har han europeiske og amerikanske utgaver av Nintendos tre første spillkonsoller: NES, SNES og Nintendo 64. Men så stopper det der.

Mer moderne konsoller som Wii, Wii U og Switch er uinteressante. Like ens moderne spill med naturtro grafikk.

- Nei, jeg vil ikke spille spill som ser ut som film. Jeg kan sette meg ned og se på en film, men ikke spille sånn. Spill skal se ut som spill, sier han.

Egil er også begeistret for måten mange av de gamle spillene spilles på, med en figur som beveger seg bortover skjermen.

– Og ikke minst: Det er bra musikk. Spillmusikken er jo halve opplevelsen, sier han med et smil.

Leste du denne? Tobias (11) ble verdensmester i Pokemon

ENKELT: Enkle konsoller og enkel grafikk. Det er slik han vi ha det. Foto: Therese Alice Sanne , VG

For Egil er det også viktig at det var akkurat disse spillene han vokste opp med.

Og han er ikke alene om det. Mange av de som vokste opp med enkel grafikk på 80- og 90-tallet er mer interessert i retrospill enn i naturtro spill med god grafikk i dag.

Retrospill på nye konsoller: Mario og Donkey Kong gjør comeback

IKKE NATURTRO: Egil Johnsen vil at spill skal se ut som spill. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Stor etterspørsel

Det merker også nettbutikkene som har spesialisert seg gamle spill og konsoller.

– De siste fem - seks årene har interessen gått til himmels. Verdien og prisene på en del retrospill og konsoller har økt med 200 og 300 prosent, sier Sondre Lundal som driver nettbutikken Retrogaming.no

Da han startet i 2011 solgte han NES-konsoller i god stand, og med garanti, for 799 kroner. I dag er prisen over det dobbelte.

En del av spill har økt adskillig mer i verdi.

– For ti år siden kunne en samler få kjøpt et av de mest ettertraktede spillene til NES, «Mr. Gimmick», for mellom 1000 og 2000 kroner. Nå koster kassetten alene 5000 kroner, og komplett med eske og manual kan det går for 10.000, forteller Lundal.

Dette spillet er attraktivt fordi det kun kom ut i Japan og Skandinavia, og i bare ett opplag fordi det var helt på slutten av NES-perioden.

Husker du? Solgte videospill for 6 milliarder kroner

ETTERTRAKTET: Mr. Gimmick. Foto: Mona Langset

«Mr. Gimmick» er også et av favorittspillene til Egil Johnsen.

Det, sammen med «Battle Toads» og «Prototector».

Nettkjøp



Han har kjøpt sine spill gjennom ulike nettsteder og andre samlere.

– Hva er det meste du har betalt for et spill?

– Det vil jeg ikke si.

– Tror du at du kommer til å selge samlingen noen gang?

– Nei, jeg tror ikke det. Dette har for mye affeksjonsverdi. Jeg er vokst opp med dette. Det ligger meg egentlig ganske nært.

USA-SAMLINGEN: På denne veggen har Egil Johnsen samlet alle spillene som ble gitt ut for NES i USA. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Retrospillmesse

Hvert år i mai samles Egils likesinnede på Nordens største retrospillmesse i Sandefjord. I år var over 5000 med i Runarhallen.

– Det er jo stort sett nerder der, da. Alle sammen, inkludert meg, ler Egil Johnsen.

Det er overvekt av menn i 30-årsalderen der. Men mange har også med seg barn.

Egils døtre er for små ennå. De er 11 måneder, og to og et halvt år. Men den eldste har fått spille litt «Duck Hunt» hjemme, og det synes hun er artig.

FAR OG DATTER: Marie 2 1/2 synes det er morsomt med «Duck hunt» Foto: Therese Alice Sanne , VG

– Jeg håper jo det blir en Nintendospiller av henne. Det tror jeg det blir, sier Egil med et smil, mens Marie (2 ½) sikter med plastgeværet på endene som flyr over TV-skjermen.

Egil er litt stolt av den gamle kasse-TVen i spillrommet, en Bang & Olufsen MX8000. En TV av den typen som mange har kvittet seg med fordi de heller vil ha flatskjerm.

Men for retrospillentusiaster er denne gull. Spill med «gevær» som «Duck hunt» kan ikke brukes på flate skjermer. Geværet virker bare på gamle kasse-Tver.

T-SKJORTE: Egil har bilde av en NES spillkonsoll på t-skjorten. Foto: Therese Alice Sanne , VG

NES-Maraton på nett



– Hvor mye spiller du?

– I det siste har det blitt litt mye. Jeg var med i en onlinekonkurransen The Big 20 race, og satt i ni timer i strekk for å bli ferdig med 20 NES spill.

Nå skal jeg ta meg en liten pause, sier han.

– Hva tror du er grunnen til at Nintendo ble så stort på 80-tallet, og fortsatt holder koken?

– Kanskje fordi det er mer barnevennlig enn de andre spillsystemene, for eksempel playstation og x-boks

– Men du er ikke noe barn?

– Jo, jeg er det. Et stort et.