Bjørn Erik har Dynastiet i stuen

BJØRKELANGEN (VG) Drar du kjensel på kjolene? Du har sett dem før, hvis du fulgte med på TV-serien Dynastiet på 80-tallet.

Vi satt klistret til TV-skjermen den gangen. Fjetret av glamour, intriger, sex champagne, ufattelig rikdom og feidene mellom familiene Carrington og Colby.

I dag finnes mange av kjolene som Alexis og Krystle bar i serien, på Bjørkelangen utenfor Oslo.



Der bor kunstnerisk ansvarlig i Bjørkelangen teater, Bjørn Erik Pedersen (48). Han samler på Dynastiet.

DYNASTIET: Bjørn Erik Pedersen (48) har mange kjoler som Joan Collins har brukt. Foto: Annemor Larsen , VG

Han har kostymer, smykker og rekvisitter. Blant annet glassene som sto på frokostbordet til familien Carrington, og magasinet som Alexis kastet i peisen da hun leste at eksmannen «Blake» skulle stille til valg.

Dynastiet · Såpeserie som gikk på TV i USA fra 1981 til 1989 · I Norge gikk den første gang på NRK fra mai 1983 til desember 1988 med noen opphold. Repriser senere. · Handlingen var lagt til et overklassemiljø i Denver, Colorado. Det var glamour og intriger med den aldrende oljemagnaten Blake Carrington, hans unge kone Krystle og ekskone Alexis i sentrum. · Ble sendt på lørdagskvelder det første året, og fra 1984 på onsdagskvelder. Det gjorde at onsdag i stor grad ble en møte- og arrangementsfri kveld i Norge. Folk var heller hjemme og så på TV. · Fansen fortsatte å følge serien selv om den byttet sendedag. En seerundersøkelse gjort for VG i mars 1984 viste at 67 prosent av befolkningen fulgte med på Dynastiet.

Nordmannen har håndlagede dukker som forestiller Blake, Krystle og Alexis.

På soverommet har han to modeller av familien Carringtons herskapshus. Et sett utenfra, og et som viser deler av inventaret.

Han har selvsagt alle de vel 250 episodene som ble laget på DVD.

Når han trykker på fjernkontrollen og kjenningsmelodien flyter ut av høyttalerne på Bjørkelangen, kjenner han godt igjen lørdagsfølelsen fra 1983.

Da satt hele familien foran TVen og gledet seg til en time med glamour fra Denver, Colorado.

Signerte stjernefotografier

Han var 13 år da serien kom til Norge. Unggutten skrev brev til stjernene i Hollywood, og fikk signerte fotografier av John Forsythe og Linda Evans tilbake.

SAMLERE Bjørn Erik Pedersen (47) samler på Dynastiet Foto: Annemor Larsen VG Foto: Annemor Larsen , VG

– Jeg måtte ta med bildene på skolen. Det var stor stas. Alle fulgte jo med på serien da, forteller Bjørn Erik Pedersen.

DUKKEHJEM: Bjørn Erik Pedersen har modell av familiens Carringtons hus på soverommet. Foto: Annemor Larsen , VG

Siden har han fortsatt å samle på ting med tilknytning til Dynastiet. Han er spesielt glad i kostymene.

– Det var haute couture den gangen. Kostymedesigner Nolan Miller laget bare ett av hvert eksemplar. Han hadde 15 medarbeidere som bare satt og sydde på perler. Hver kjole er et lite mesterverk, sier han, og løfter anerkjennende på et sort perlebelagt kjoleerme for å vise tyngden.

Hans klare favorittkarakter i serien var «Alexis», spilt av Joan Collins.

KUNSTNER: Portrettet av Joan Collins som Alexis har Bjørn Erik Pedersen laget. Skuespilleren har selv signert det. Foto: Annemor Larsen , VG

De fleste kjolene han har sikret seg til samlingen, var det hun som brukte. Han er spesielt glad i den sorte perlebelagte, som han både har som ekte kostyme og som modell på en dukke.

VIKTIG KJOLE: Samleren har både dukkemodellen og originalen av denne kjolen som Alexis (Joan Collins) brukte. Foto: Annemor Larsen , VG

– Alexis hadde denne på seg da livvakten ble dyttet ned fra en balkong og døde. Hun ble beskyldt for drap, og kjolen var sentral i etterforskningen, forteller han.

Samleren kjøpte den direkte av kostymedesigner Miller.

Bjørn Erik Pedersen har kjøpt flere kjoler av Miller, av skuespillerne og av folk som har jobbet med serien.

Hvor mye han har betalt for alt, vil han helst ikke snakke om. Men han vedgår at han kunne blitt ganske rik hvis han solgte hele samlingen.

– Det er vanskelig å si hvor mye dette er verdt. Men hadde jeg truffet den rette samleren, kunne jeg nok kjøpt meg en bil for pengene. En veldig fin bil. Kanskje en i Dynasti-klassen, humrer han.

Nyskapende serie

Den første såpeserien som ble sendt på norsk TV var banebrytende.

– Èn ting er at serien var trendsettende innen mote. Det er vel Dynastiet som er hovedansvarlig for skulderputene på 80-tallet.

Men viktigere var at det at her var det sterke kvinner som drev handlingen.

STERKE KVINNER: Alexis fra Dynastiet foran, og Bjørn Erik Pedersens bestemor på maleriet bak. Foto: Annemor Larsen , VG

Den gangen var det heller ikke vanlig at kvinnelige rollefigur drev business på høyt nivå og hadde en rekke unge elskere. «Alexis» i Dynastiet gjorde i prinsippet ikke noe annet enn hva «JR» drev med i «Dallas.» Men det var nytt at en kvinne hadde en slik rolle, sier Bjørn Erik Pedersen.

Det var også nytt at Hollywood frontet godt voksne kvinner. Joan Collins var 48 da første episode ble spilt inn i 1981 og 56 da serien ble avsluttet.

Linda Evans var 39 år i første episode, og 47 i siste.

– Det i en tid da særlig kvinnelige skuespillere var «ferdige» etter at de hadde passert 30, påpeker han.

Kultserie

På 1980-tallet var Dynastiet verdens mest sette TV-serie. På det meste hadde den 150 millioner faste seere. Også i dag, nesten 30 år etter at siste episode ble spilt inn, er fenomenet stort på Facebook.

– Jeg får flere hundre likes hver gang jeg legger ut bilder av noe fra samlingen min i en slik gruppe. Nylig fikk jeg tilbud av en som ville betale flere tusen kroner for maleriet av Pamela Sue Martin som «Fallon», forteller Bjørn.

Men bildet er ikke til salgs.

– Hvordan havnet maleriet av Fallon på Bjørkelangen?

– Kort versjon: Jeg har en kompis i Hollywood, og han kjenner folk som jobbet på serien og ordnet med maleriet.

FALLON: Pamela Sue Martin spilte Fallon i de første episodene. Maleriet av hennes hang i Carringtons stue. Foto: Annemor Larsen , VG

Nytt dynasti

I disse dager lanseres en ny versjon av Dynastiet.

Her er handlingen er flyttet fra Denver til New Orleans. Krystle heter Crystal og er en fyrrig latino, mens Jeff Colby er farget.

Bjørn Erik Pedersen tror ikke at den nye serien vil få noe i nærheten av den samme kultstatusen som den gamle.

– I dag drukner den i serier. Det er ikke sånn som på 80-tallet da vi hadde èn TV-kanal i Norge og alle samlet seg om den ene såpen som gikk der. Nå kan mor følge èn serie på TV, mens far ser en annen på PCen, og barna sluker alle episodene av en tredje serie på Netflix i løpet av samme kveld.

Da Dynastiet gikk så alle den samme episoden samtidig, og ventet spent på neste episode neste uke. Sånn er ikke verden lenger.