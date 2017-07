1X2 og HUB: Sverre samler på tippehistorie

SANDE (VG) Sverre Paulsen (64) sitter med mye fotballhistorie i fanget. Han har samlet nesten 1000 ulike tippelapper fra 1941 til langt ut på 1980-tallet.

– De første årene måtte tippelappene fylles ut i tre eksemplarer med tippetegnene 1X2, og spillerne føre opp både hva de het og hva de jobbet med, forteller han.

De aller eldste kupongene i Paulsens samling er fra Nazistenes forsøk på å innføre et statlig tippeselskap i Norge under krigen. Dette ble imidlertid boikottet og måtte innstilles i 1944.

Men etter krigen tok Norges idrettsforbund initiativ til selskapet Norsk Tipping, og de første rundene med engelske og norske kamper på kupongen gikk i 1948.

1X2: Det var først på 1970-tallet tippetegnene ble HUB. Foto: Frode Hansen , VG

1X2 ble HUB

Samleren fra Sande har sortert kupongene etter dato og type i plastpermer. Når VG kommer på besøk legger han dublettene ut over bordet, for å vise noe av mangfoldet.

– I begynnelsen fylte spilleren ut ett eksemplar til seg selv, ett til kommisjonæren og ett til Riksrevisjonen. Det var først sommeren 1963 kupongene kom med gjennomslagspapir, forteller han.

Senere samme sommer kom en ny variant. Da ble det større plass til å skrive navn og adresse, og rubrikken for «stilling» forsvant.

På 1970-tallet nådde kupongene et nytt utviklingstrinn. Tippetegnene 1X2 forsvant, og spillerne kunne i stedet sette kryss i riktig rute for HUB: H for «hjemmeseier, U for uavgjort og B for borte»

Sverre Paulsen har eksempler på alle utgavene i samlingen.

STUEVEGGEN: Skiltene viser noe av samlerens interesser. Foto: Frode Hansen , VG

Samlerglede



Men han er ikke bare fascinert av tippekupongenes utforming og utvikling. Han er også fascinert av å systematisere.

– Dette er jo matematikk, sier han, og viser rutearket, der han har satt opp alle spilleomganger for hvert år siden 1948, og krysset av for de omgangene han har en kupong for.

– Jeg kjenner en glede hver gang jeg kan sette et nytt kryss på arket og legge en ny tippelapp i permen, sier han.

– Gleden blir ekstra stor når et år er komplett med kryss for alle spilleomgangene. Mange av årene er komplette. Og se her, i 1974 mangler jeg bare fire, sier han, og peker på rutearket.

– Hva skal du gjøre med tippelappsamlingen når den blir komplett?

– Å, den blir nok aldri komplett.

MANGFOLD: Sverre Paulsen har alle typer tippelapper som er gitt ut i Norge. Foto: Frode Hansen , VG

Vanskelig å få tak i

Å samle på tippelapper er ikke verdens enkleste hobby. Sverre Paulsen finkjemmer Finn.no og Samler- og antikkbørsen på jakt etter nye og brukte kuponger.

Når det er bruktmarked på Ekeberg i Oslo, sitter han der med en hjemmelaget plakat, som viser hva han er på jakt etter.

En gang betalte han 7.000 kroner for en hel samling med tippelapper. Den inneholdt til gjengjeld alle de 11 han har fra året 1948.

ØNSKER FLERE: Denne plakaten har Sverre Paulsen med seg når han er på det årlige Ekebergmarkedet i Oslo. Foto: Frode Hansen , VG

– Er det verdt det? Å bruke mye penger på tippelapper?

– Gleden ved å samle er størst.

– Hvilke lapper er mest verdifulle?

– De ubrukte. De er tre ganger så mye verdt som de som ikke er brukt.

– Vet du om flere som samler på det samme?

– Jeg vet om noen som har kjøpt tippelapper. Men jeg tror det er mest fordi de er ute etter gjenstander fra et bestemt år, for eksempel da de er født. Jeg vet ikke om noen som samler så systematisk som jeg gjør, sier han.

Førdataalderen

TRE EKSEMPLARER: Tippelapper fra før det ble gjennomslagspapir. Foto: Frode Hansen , VG

Sverre Paulsen er mest fascinert av tippelapper fra førdataalderen.

I dag er det så mange spillesystemer og muligheter, at det er uoverkommelig å samle på alt.

Men de tidlige tipperundene har han kontroll på.

Den gangen måtte lappene stemples manuelt med tippemaskinen Hugo hos kommisjonæren. Han har selv en slik maskin fra 1948, kjøpt på Ekebergmarkedet.

Kupongene måtte leveres inn før onsdag klokken 17. Det sto på kommisjonær-skiltetskiltet. Et slikt som også henger på stueveggen til Sverre Paulsen.

– Når spilleomgangen var over måtte kommisjonæren offentliggjøre resultatet slik at de som ikke hadde fått med seg opplesningen i radio kunne sjekke det der, forteller Paulsen.

OFFENTLIGGJØRING: Da man ikke kunne sjekke tipperesultatene på nett. Foto: Frode Hansen , VG

Han viser frem et eksemplar på plakaten som viste det statskontrollerte premieoppgjøret med kampresultater og riktige tippetegn for spilleomgang 14 året 1971.

Den uken var premien 10027 kroner for 12 rette.

– Tipper du selv?

– Jeg spiller på Oddsen, og da går det mest i fotball.

– Vinner du noe noen gang?

– Jeg vinner hver gang. Men så spiller jeg mye også. Jeg taper mer enn jeg vinner, erkjenner han.