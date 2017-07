Hemmeligholdt rapport: Sivilforsvaret kan ikke beskytte befolkningen

Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse etter folkeretten. Den beskyttelsen er ikke Sivilforsvaret i stand til å gi.

Det fastslår Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i en hemmeligholdt rapport om samfunnet behov for sivile beskyttelsestiltak.

Fakta om Sivilforsvaret I fredstid er Sivilforsvaret en statlig forsterkningressurs for nød- og beredskaps etatene ved større ulykker og naturkatastrofer.



I krigstid skal Sivilforsvaret beskytte sivilbefolkningen mot skader ved krigshandlinger og store hendelser.



I tillegg til hjelpemannskaper har Sivilforsvaret i krisesituasjoner ansvar for informasjon til sivilbefolkningen, varsling med sirener, drift og tilsyn av tilfluktsrom, samt evakuering av sivilbefolkningen.



– Vi har vært i fredstid og hatt lite oppmerksomhet på denne typen beskyttelsestiltak. Med den endrede sikkerhetssituasjonen vi har nå, må vi igjen tenke på de klassiske beskyttelsestiltakene, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som «eier» Sivilforsvaret.

VG har begjært innsyn i rapporten både hos FFI, DSB og Justisdepartementet, men fått avslag «av hensyn til nasjonale forsvars- og sikkerhetsinteresser».

– Ønsker åpenhet



I stedet har DSB laget et offentliggjort sammendrag av rapporten. Av den fremgår det altså at forfatningen til dagens beskyttelsestiltak ikke vil være tilstrekkelig i stand til å beskytte sivilbefolkningen.

– Bør ikke befolkningen få vite hvordan det står til med statens aller viktigste oppgave?

– Jo, det er derfor vi har laget dette sammendraget. Vi ønsker å være mest mulig åpne, men en del av utredningsgrunnlaget i rapporten har vi vurdert dithen at det må unntas offentlighet. Hvilken type opplysninger det er, kan jeg ikke gå mer inn på, sier Daae.

Har ikke råd

I dag har vi tre gjeldende beskyttelsestiltak i Norge:

• Varsling av befolkningen: I dag gjøres dette gjennom tyfonvarsling, som DSB jobber med å legge over til nødnettet. FFI støtter også forslaget om å ta i bruk SMS-varsling.

• Evakuering av sivilbefolkningen i krig eller når krig truer: Det finnes i dag ikke et oppdatert planverk for evakuering av sivilbefolkningen i krig eller når krig truer. Når det gjelder evakuering i fredstid, er det politiet som beslutter dette. Sivilforsvaret vil kun være en forsterkningsressurs for politiet i gjennomføring av en evakuering.

• Dekning av sivilbefolkningen: Dette skal skje i offentlige og private tilfluktsrom, der vi i dag har plass til godt under halvparten av befolkningen. Vi har heller ingen beredskap for å klargjøre, bemanne eller drifte tilfluktsrommene.

FFIs hovedanbefaling: Videreføring av tilfluktsrom basert på et sonekonsept og oppdaterte ROS-analyser.

Videreføring av tyfonvarslerne, supplert med en sms-løsning for befolkningsvarsling.

Utarbeidelse av planverk for evakuering som Sivilforsvaret skal forestå.

FFI-rapporten slår fast at disse tiltakene utgjør den eneste troverdige beskyttelsen som sivilbefolkningen har krav på under en væpnet konflikt.

«Det finnes ingen andre alternativer som kan erstatte de nåværende tiltakene og samtidig gi en tilsvarende grad av beskyttelse», heter det i sammendraget av rapporten.

FFIs hovedanbefaling er derfor å bygge videre på dagens beskyttelseskonsept (se faktaboks). Det vil i så fall kreve store investeringer.

– Alle anbefalingene fra FFI ligger langt utenfor våre økonomiske rammer og vil kreve helt særskilte investeringer. Utover det som går på tyfonvarsling, kan ikke vi få til noen av anbefalingene uten friske midler, sier Daae.

Justisdepartementet tyst

Etter at de mottok rapporten fra FFI, har DSB sendt sine foreløpige vurderinger til justis- og beredskapsdepartementet. Også disse vurderingene er unntatt offentlighet.

I konseptutredningen for Sivilforsvaret, som ble lagt frem i vinter, påpekes det også betydelige mangler. Rapporten har vært ute på høring det siste halve året.

Etter at Jan Bøhler (Ap) i mai konfronterte justisminister Per Willy Amundsen (Frp) med den manglende kapasiteten i tilfluktsrommene, sa statsråden til VG at «så snart høringsrunden er ferdig, må vi se på hvilke tiltak som må settes i verk for å forbedre situasjonen, i lys av en endret sikkerhetssituasjon».

En snau måned etter høringsfristen, ønsker justisdepartementet på nåværende tidspunkt ikke å kommentere saken ytterligere.