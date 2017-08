Sally (21) sender kjærlighetsbrev på bestilling

– Jeg vil at unge mennesker skal vite at de er verdt noe, og at de skal føle seg anerkjent, sier hun.

– Dette er en ting jeg ønsker å gjøre for å påminne folk, spesielt ungdommer, på at de er bra og elsket.

Det sier Salamatu «Sally» Kamara (21). Hun sender kjærlighetsbrev til dem som trenger en påminnelse om hvor bra de er. Hun er tidligere kjent for å ha vært med på TV2s ungdomsserie FML.

Fra jenterommet på Bjørndal i Oslo har hun nå satt i gang et prosjekt, på eget initiativ, hvor hun skriver personlige brev på bestilling fra andre. Det skal ikke koste noen ting. Ikke engang frakt. Den betaler hun selv.

– Ungdommer i dag lever i en tid hvor konkurransen er høy, de mister selvtillit og opplever et massivt kroppspress. Så har man det der med psykisk utestengelse, det å føle at man ikke passer inn i noen sosiale grupper. Jeg vil at unge mennesker skal vite at de er verdt noe, og at de skal føle seg anerkjent, sier hun.

Psykolog: – Et mye større press på barn og unge nå

Vil styrke unges selvfølelse

Sally synes det er viktig å styrke sin egen selvfølelse. For å skape det har hun pleid å skrive kjærlighetsbrev til seg selv.

– Jeg tror mange glemmer å gi gode ting til seg selv, og de glemmer hvor bra de er. Hvis ikke du har det noe bra inni deg, kan du heller ikke gi noe godt til andre, sier hun.

Selv sitter hun i rullestol, og har opplevd både kropps- og utseendepress som enhver ungdom møter i hverdagen.

Gjennom dette prosjektet ville hun utfordre seg selv.

Hun skrev et innlegg på Facebook der hun oppfordret mennesker som ønsket å få et kjærlighetsbrev til å sende henne melding. Siden 9. juli har hun fått bestilling på over 20 kort.

Menneskene som ønsker seg brev er både de med høy selvtillit og de som ikke føler seg gode nok. Noen ber også Sally om sende kjærlighetsbrev til andre enn seg selv.

– Vi lever i en overfladisk verden hvor alt skal være bra, og alle skal være lykkelige. Vi liker ikke å vise at det går dårlig.

Gjennom brevene vil hun anerkjenne de hun skriver til. For alle har, ifølge Sally, noe bak fasaden.

– Vi har glemt å sette av tid til hverandre

– Hvorfor skriver du fysiske brev, når det hadde vært lettere å sendt en melding på Facebook, eller lignende?

– Vi bor i en verden hvor alt er digitalt. Ingenting er personlig. Ja, man kan si at sosiale medier er personlig, men det er jo egentlig ikke det. Et par likes kan selvsagt gi en selvtillitsboost, men de definerer ikke noen.

PERSONLIG BREV: Dette er et eksempel på de brev som Sally har sendt ut. Foto: PRIVAT

Sally påpeker at vi har glemt å sette av tid til hverandre. Å trykke «liker» på noens status, eller kjapt skrive «gratulerer med dagen» på facebook-profilen er ifølge henne ikke nok.

– Jeg vil vise at jeg har brukt min tid på et annet menneske. Og at jeg har gitt dem noe som hverken kan slettes, eller gjenfinnes i clouden deres. Sosiale medier er ikke deg, men et bilde av den du viser at du er. Jeg ville ikke ta den enkle veien.

I hvert brev hun sender får alle et sitat, etterfulgt av en personlig melding.

ALLE FÅR SITAT: Hvert brev inneholder et sitat og en personlig melding til mottageren. Foto: PRIVAT

– Hva får du ut av dette prosjektet?

– Det at folk har meldt seg på er bare sånn, shit ... Vil du ha brev fra lille meg, liksom? Det betyr mye for meg at noen vil ha et brev fra meg. Pengene jeg bruker på å sende kan ikke sammenlignes med følelsen jeg får når folk deler ting de har gått gjennom, sier hun.

Vanlig at unge sliter med dårlig selvfølelse

Anne Holter Bentzrød er seniorrådgiver og helsesøster ved nettjenesten ung.no. Hun tror ikke kjærlighetsbrev er redningen for alle, men mener at ungdommer trenger å høre at de er gode nok.

I en avstemming gjort på ung.no sine nettsider svarte 45 prosent at de hadde dårlig selvtillit og at de følte at de ikke fikk til noen ting. I avstemmingen var det 1536 unike stemmer totalt.

– Det er en ganske vanlig problemstilling å kjenne på dårlig selvfølelse og selvtillit når man er ung, sier helsesøsteren.

Hun påpeker også at selvfølelse er noe man må jobbe med å bygge opp selv.

– Å bygge opp egen trygghet er viktig. Og det å ha gode mennesker rundt seg er også nødvendig for god selvtillit. Sånn sett er det trist om folk trenger en utenforstående til å fortelle dem at de er gode nok, at ikke de nære kan gjøre den jobben, sier hun og legger til:

– Det viktigste er å være hyggelig med deg selv. Og om du får et brev i posten som oppfordrer til dette, hjelper det også, selvsagt!

