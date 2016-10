Så har Benn fått fred

I går fikk ildsjelen, politikeren, kulturverneren, humørsprederen, vennen, familiemannen og medmennesket Benn Sund Mikalsen (59) fred fra kreftsykdommen som hadde herjet ham i nesten fire år.

Han hadde vært syk lenge, men døden kom brått. Hjemme hos sin gode venninne i Alta - hun han hadde vært kjæreste med for 35 år siden - kollapset han, og døde etter få minutter.

VGs lesere ble kjent med Benn Sund Mikalsen i fjor sommer. Da var han allerede svært syk, og avhengig av sterke medisiner for å takle hverdagen. Han visste at sykdommen var uhelbredelig, men han visste ikke når slutten ville komme.

Les historien: Med døden som følgesvenn (VG+)

Da - i livets siste fase - bestemte Benn seg for å legge ut på en halsbrekkende reise. Bak rattet i sin svartglinsende, skinnende blanke Mercedes 450 SE ville han kjøre flere tusen kilometer rundt i Norge for å hilse på mennesker som hadde vært viktig for ham gjennom livet.

Og han inviterte VG med på turen - fotograf Jørgen Braastad og undertegnede satt på under deler av reisen med den nesten 40 år gamle veteranbilen.

SYKEHUS: Benn ble godt kjent med norsk helsevesen de siste fire årene av livet - på godt og vondt. Før han la ut på sin lange reise, var han innom til sjekk ved Universitetssykehuset i Tromsø. Foto: Jørgen Braastad , VG

Det ble et møte med et svært spesielt menneske, en person som rørte og berørte - med sin åpenhet, sin nådeløse ærlighet om sin egen situasjon - og sin grenseløse optimisme:

– Jeg har lenge vært i den siste fasen før døden. Jeg har døden som en følgesvenn, den er ved siden av meg hele tiden, men jeg vil ikke la den forstyrre meg for mye. Den skal ikke få influere mer på livet mitt enn høyst nødvendig, sa Benn, som kalte kjøreturen sin for en livsforlengende reise.

Det ble den også. Da Benn første gang var i møte med helsevesenet etter kreftdiagnosen, ble han gitt to måneder igjen å leve. Det ble fire år!

Benn var svært åpen om sin sykdom. Og han fryktet ikke døden.

– Nei, jeg er ikke redd for å dø. Ikke det minste, sa han i reportasjen i fjor sommer.

NEDTUR: Den lange reisen tæret sterkt på kreftene til Benn. Da han tok inn hos en slektning i Oslo, var har svært syk og hadde store smerter. Men han kom seg, og fortsatte reisen. Foto: Jørgen Braastad , VG

Avslutningen av den lange turen rundt i Norge ble ikke helt som Benn Sund Mikalsen (58) hadde tenkt. I juli i fjor ble han innlagt på sykehus.

Han vokste opp i Båtsfjord, helt nord på Finnmarkskysten, som sønn av en fiskekjøper og utearbeidende mor. Hele livet hans var en reise, til Vardø på fiskefagskole, til Nordreisa og Sørlandet på handelsskole, tilbake til Båtsfjord, til Bodø på distriktshøyskole. Så ble det kystskipperskole i Lofoten, BI-utdanning i Oslo, jobb i Bergen, nytt opphold i Båtsfjord, turer til sjøs, et opphold i Sverige, maritim høyskole i Tromsø – ulike jobber flere steder i landet - og tilbake til Båtsfjord enda en gang.

Blide stunder og tider med ruskevær.

Benn beskrev seg selv som en rotløs type, som uten vansker etablerte seg og fikk venner på nye steder. Han hadde lett for å slå rot i ny jord. Men i livets siste fase handlet det ikke om å etablere nye vennskap.

– Nå handler det om å ta vare på dem jeg har knyttet meg til gjennom livet, sa han da jeg spurte om dette.

Og det gjorde han. På så mange måter.

SLITEN: Når sykdommen tok tak, og Benn ble fysisk og psykisk utmattet, var han bare nødt til å sove, uansett hvor han var - som her i Vest-Lofoten. En liten veilomme holder. Foto: Jørgen Braastad , VG

Helst via Facebook. Nærmest ukentlig fikk vi som var hans venner statusoppdateringer om hvordan det gikk. Som vanlig helt ærlig og usminket. Om oppturer og nedturer. Om smerter og behandling. Om cellegift og stråling. Om gode dager og opplevelser sammen med hans nærmeste, og om tunge stunder når sykdommen strammet grepet.

Selv var jeg i kontakt med ham for kort tid siden, da så han fortsatt positivt og optimistisk på fremtiden.

Benn satte spor etter seg i den nordlige landsdelen. Han var sterkt engasjert i samfunnet rundt seg, og satt blant annet 12 år på fylkestinget i Nordland. Han møtte som vara til Stortinget, var næringssjef i Lofoten, og hadde med seg en solid politisk kompetanse da han flyttet tilbake til Finnmark for noen år tilbake.

Der gikk han i gang med å etablere aksjonen «Gjenreis Finnmark», som hadde som mål om å tilbakeføre alt av fiskekvoter som har tilhørt Kyst-Finnmark.

Blant dem som minnes hans store engasjement, er Gamvik-ordfører Trond Einar Olaussen.

– Jeg var heldig og hadde mange samtaler med han. Han var levende opptatt av samfunnet vi lever og bor i, og ønsket å bidra helt til det siste, sier Olaussen til avisen iFinnmark.

MOT UKJENT MÅL: Benn Sund Mikalsen var ikke redd for å dø, og han var overbevist om at han i døden ville møte igjen sønnen Bjørnulf som mistet livet i en bilulykke for 20 år siden. Foto: Jørgen Braastad , VG

Benns siste uker ble tunge, ikke minst fordi hans kjære mor ble syk og døde etter kort tid. Tirsdag for en uke siden ble hun bisatt fra Båtsfjord kirke. Benn hadde reist nordover til begravelsen fra Birkeland i Aust-Agder, dit han nettopp hadde flyttet for å komme vekk fra den tunge Finnmarks-vinteren. Denne uken skulle han reise tilbake og hente seg inn igjen etter den tøffe høsten.

Han kom bare til Alta.