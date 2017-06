Sa opp leieavtale på luksusgård etter nabostrid

Flere arrangementer på det som omtales som «Norges fineste adresse» måtte avlyses på kort varsel da leietakeren på fasjonable Madserud Gård kastet inn håndkleet etter naboklager.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Den idylliske eiendommen Madserud Gård ligger i umiddelbar nærhet til Frognerparken og har vært et populært sted å feire om du slår på stortrommen ved både bryllup, dåp og andre jubileer.

Det er selskapet Reagera som inntil nylig har stått som leietaker på Madserud Gård. Reagera driver med utleie, konferanser og arrangementsvirksomhet opp mot næringslivet.

For rett over ett år siden tegnet selskapet Reagera en ti år lang leiekontrakt. Nå er kontrakten terminert, nesten ni år før tiden.

Madserud Gård ble derfor fjernet fra leiemarkedet for arrangementer for om lag tre uker siden. Grunnen til lokalet er tatt av markedet er ifølge leietaker Reagera at eiendommen ikke har de rette reguleringsbestemmelsene.

Er du berørt av utleiestoppet på Madserud Gård? Ta kontakt med VGs journalist!

Avsluttet leieforholdet



På spørsmål fra VG om hvorfor det ikke lenger drives utleievirksomhet på Madserud, sier Andreas Wabø i Reagera at det ikke er snakk om en konflikt.

– Etter å ha blitt kontaktet av naboer i området har vi blitt gjort oppmerksomme på at reguleringsbestemmelsene for gården ikke gir tillatelse til det samme som leieavtalen vår med gårdeier gir tillatelse til. Reguleringsbestemmelser trumfer leieavtaler, sier Wabø.

– Har det vært snakk om at fortsatte arrangement kunne få rettslige følger?

– Det er nok mer noe som har blitt sagt i forbifarten av naboene. Vi valgte å ikke utfordre naboer videre ved å flytte planlagte arrangementer, sier Wabø til VG og legger til:

– Hvis du spør naboene vil nok ikke de si at det har vært problemer med mye støy, men det kan bli en del trafikk. Det er ikke alltid forenlig med næringsvirksomhet i ett så tett nabolag, samt at vi ønsker å følge gjeldende bestemmelser.

Ifølge Wabø har reguleringsbestemmelsene nå ført til at de har avsluttet leieavtalen med Selvaag Eiendom nesten ni år før tiden.

– Vi har et langsiktig perspektiv, men har gått til det skrittet at vi har terminert leieavtalen og kommet til enighet med Selvaag om å avslutte leieforholdet. Vi ble noe overrasket da vi begynte å grave i dette og fant ut at gården ikke er regulert til formålet vi har en signert leiekontrakt på. Det er mye friske lokaler i området og vi flytter nå 70 personer inn i nye og større lokaler som er egnet for formålet avslutter Wabø.

Ingen ny leietaker



Administrerende direktør i Selvaag Eiendom, Cecilie Martinsen, bekrefter til VG at avtalen nå er terminert. Hun vil ikke gå inn på hvorfor leieforholdet nå er avsluttet eller detaljer i kontrakten.

– Hva som står i avtalen er en sak mellom Selvaag Eiendom og Reagera, men nå ønsker de å drive arrangementsutleie, og det kan man ikke gjøre på den eiendommen, sier hun.

Selvaag Eiendom har ifølge Martinsen foreløpig ikke funnet en erstatter til å ta over leien på Madserud Gård.



Måtte flytte arrangementer



Byrået Eventum, formidler av arrangementslokaler, har formidlet utleie av Madserud Gård. Daglig leder Jin Ha bekrefter til VG at Madserud Gård nå er tatt av markedet, og at flere arrangementer som bursdagsfeiringer og bryllup derfor har måttet finne nye lokaler på kort varsel.

– Det er ikke noe hyggelig for våre kunder. Sånt skjer noen ganger, og vi gjør vårt beste med å hjelpe våre kunder til å finne et annet sted for sin feiring, sier Ha til VG.

På egen hjemmeside beskrives Madserud Gård som «trolig Norges fineste adresse».

Leieprisene for et arrangement på Madserud Gård er ifølge Eventum 70.000 kroner pluss moms for en helgedag. I tillegg kommer kostnader for mat og drikke. Lokalet har plass til 80 gjester langs langbord eller 200 gjester ved ståplasser.

Tidligere nabokrangel



Det har også tidligere vært konflikter mellom Madserud Gård og naboene. Som VG har skrevet, er investor Øystein Stray Spetalen (54) en av dem som har reagert. Han har tidligere kjempet for å få satt en stopper for festene på Madserud Gård. Han bor nemlig rett over veien for innkjøringen til herregården.

Stray Spetalen har tidligere vært i konflikt med Madserud Gård grunnet spørsmål om bruksregulering. Tilbake i 2004 førte det som ble omtalt som en het nabokrangel mellom milliardæren og Madserud Gård til at gården måtte stenge uteserveringen på kveldstid. Stray Spetalen ble også utsatt for det han mente var sjikane fra andre naboer.

VG har vært i kontakt med Stray Spetalen i forbindelse med denne artikkelen. Han sier han ikke er involvert i saken og derfor ikke ønsker å kommentere.