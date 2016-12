Rygget på av traktor i Rakkestad

En person er skadet i det politiet tror er en arbeidsulykke.

Klokken 10.20 fikk politiet første melding om at en person var påkjørt av en traktor på en gård i Rakkestad.

– Såvidt vi vet er vedkommende blitt rygget over av traktoren. Vi etterforsker dette som en arbeidsulykke, sier operasjonsleder Lars Stenerød i Øst politidistrikt til VG.

Brannvesen og ambulanse var på stedet først. Personen som er skadet flys til Ullevål i Seaking. Politiet kjenner ikke skadeomfanget.

Et øyenvitne som så helikopteret lande sier til VG at tåke gjorde det vanskeligere for helikopteret å lande, og at personen som er skadet måtte fraktes et stykke til et egnet sted.