Russlands forsvarsdepartement: – Nå bomber vi i Syria sammen med USA

Russiske kampfly har for første gang vært på kampoppdrag sammen med fly fra den USA-ledede koalisjonen i Syria, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva.

Nyhetsbyrået AP melder at en talsmann for den USA-ledede koalisjonen kaller opplysningen om flytoktet for «sludder».

Mens russerne deltar i krigen i Syria på regimets side, har amerikanerne i lang tid krevd president Bashar al-Assads avgang, samt gitt støtte til enkelte opprørsgrupper.

Den USA-ledede koalisjonen mot IS startet sine bombetokt mot utvalgte islamistiske opprørere i Syria og Irak i 2014.

Russiske fly har bombet opprørskontrollerte områder på vegne av regimet i Syria i snart halvannet år og bidro sterkt til gjenerobringen av storbyen Aleppo fra opposisjonen.

USAs nye president Donald Trump har tatt til orde for et bedre samarbeid med Russland, og han har varslet at det blir endringer i kampen mot IS.

Selv om Russland og USA har vært uenige om hvilke opprørsgrupper som kan bombes i Syria, har de to landenes styrker tidligere koordinert den militære innsatsen i det krigsherjede landet.

