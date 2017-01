Thorvald Stoltenberg i ny bok: Kritiserer sanksjonene mot Russland

Thorvald Stoltenberg (85) tar et oppgjør med straffetiltakene mot Russland etter Ukraina-krisen, og frykter at de kan bidra til å drive Moskva lenger bort fra Vesten.

Det går frem av boken «Frokost med Thorvald» som kommer ut torsdag. Her skriver den tidligere forsvars- og utenriksministeren for Arbeiderpartiet at Russlands president Vladimir Putin kan utnytte sanksjonene i sin propaganda:

«Vesten vil ydmyke oss, de vil ha oss i kne. Se bare på sanksjonene», skriver Stoltenberg.

Han viser til mislykte sanksjoner mot land som Cuba, Irak og Serbia, hvor økonomiske straffetiltak rammet befolkningen og ikke lederskapet.

Langt fra sovjettiden



I boken forsøker Stoltenberg senior å dempe de voksende motsetningene mellom Russland og NATO som hans sønn, NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, står midt oppe i.

Stoltenberg avviser inntrykket av at forholdet har utviklet seg til en ny, kald krig:

«Selv om Putin ruster kraftig opp, er det langt igjen til bevilgningsnivået i sovjettiden», skriver Stoltenberg.

«Til sammen bruker NATO-landene mange ganger mer på det militære enn Russland. Styrkeforholdet er derfor et helt annet enn under den kalde krigen», legger han til.

Kan komme ut av kontroll



Likevel kommer det en advarsel fra Thorvald Stoltenberg om at situasjonen kan komme ut av kontroll.

Han ser en fare for at Russland og NATO-landene snakker forbi hverandre og misforstår hverandres handlinger:

«NATO sier at alt de gjør, er defensivt, ikke rettet mot Russland, men det hindrer likevel ikke at russerne oppfatter handlingene som offensive. Vi har fått en negativ og farlig spiral av ord, utspill og handlingsmønstre», advarer Stoltenberg.

Kjærligheten til Anja



NY KJÆRLIGHET: Thorvald Stoltenberg og Anja Breien på festpremiere på filmen «Kongens nei» i Konserthuset i 2016. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Boken er skrevet i samarbeid med Aftenposten-redaktør Per Anders Madsen, og er et resultat av en rekke samtaler i Thorvald Stoltenbergs favoritt-setting: Over frokostbordet i Stoltenbergs romslige kjøkken på Frogner i Oslo.

Der beskriver han tapet av ektefellen Karin Stoltenberg, og den bunnløse sorgen over tapet av datteren Nini, som døde av hjertesvikt og som i mange år slet med stoffmisbruk.

Thorvald Stoltenberg løfter også fram forholdet til sin nye kjærlighet Anja Breien, i glede og takknemlighet over at hun har kommet inn i livet hans.

«Men når hun drar opp i Wyllerløypa en vintermorgen klokka åtte for å stå slalåm, så blir jeg sittende her på kjøkkenet med kaffekoppen. Det får være grenser», slår han fast.

Kaller Trump høyrepopulist



I boken gir Stoltenberg også sin vurdering av USAs nye president Donald Trump, som han kaller en «hemningsløs høyrepopulist».

85-åringen medgir at han heller ville hatt den demokratiske dumpekandidaten Bernie Sanders i Det hvite hus.

Selv om forfatteren er usikker på hva Trump vil foreta seg som president, håper og tror han at virkeligheten vil være en god skole, og at forskjellen fra Obama i utenriks- og sikkerhetspolitikken ikke blår så stor som mange tenker seg.

Stoltenberg har vurdert Trumps nye sikkerhetspolitiske team, og mener – ulikt mange andre at utenriksminister Rex Tillerson's nære forhold til Putin kan være en fordel:

«Det er utelukkende en fordel at USAs utenriksminister har god kontakt med Moskva, og forhåpentlig forstår hvordan de russiske lederne tenker», skriver han.

At eksgeneralene James Mattis og Michael Flynn blir forsvarsminister og nasjonal sikkerhetsrådgiver, har Stoltenberg et avslappet forhold til.

