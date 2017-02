Stortingspolitikere fikk ikke visum til Russland - komitéreise avlyst

Stortingets utenriks- og forsvarskomité avlyser besøk i Moskva fordi Bård Vegar Solhjell (SV) og Trine Skei Grande (V) ikke har fått visum.

Etter planen skulle den norske politikerdelegasjonen besøke Moskva 2. og 3. februar. Dette ville vært den første reisen til den russiske hovedstaden for norske politikere på et så høyt nivå på tre år, skriver Aftenposten.

Onsdag opplyser utenrikskomiteen i det russiske føderasjonsrådet til Aftenposten at besøket er avlyst. Årsaken er at SVs Bård Vegar Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande ikke fikk visum fra russiske myndigheter før de skulle reise til Moskva.

Ambassadøren inn på teppet etter visumnekt

Leder for utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), sier at hun synes det er sterkt beklagelig og viser til at de ble invitert av utenrikskomiteen i føderasjonsrådet i Russland. Hun opplyser at den russiske ambassadøren blir kalt inn på teppet.

Det er ikke klart om de to politikerne er nektet visum, eller om visumsøknadene ikke ble ferdigbehandlet i tid til at stortingskomiteen skulle reise. Verken Solhjell eller Skei Grande har kommentert saken siden begge er opptatt i et møte i utenrikskomiteen onsdag.

I tillegg til Grande og Solhjell, skulle også Anniken Huitfeldt (Ap), Øyvind Halleraker (H) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) reise til Moskva.

Møtet skulle være en gjenvisitt etter at det russiske Føderasjonsrådets utenrikskomité besøkte Oslo i fjor sommer, ifølge Aftenposten.

Det er varslet at Huitfeldt vil møte pressen på Stortinget klokken 13.15 for å fortelle hva som har skjedd.

Sånn kan det gå #visum Sterkt beklagelig med visum-nei til #russland @trinesg og eg ønskjer dialog og meiningsutveksling, ikkje avvising. Trist å oppleve, satser på at eg like fullt kan samarbeide godt med våre naboar i framtida, skriver medlem av Utenrikskomiteen for SV, Bård Vegar Solhjell, på Instagram.

