Russland-ekspert: Vi er tilbake til den kalde krigen

MÜNCHEN/OSLO (VG) Kraftig ordbruk og en opptrapping fra Russland. Slik omtaler flere forskere utspillet mot norske myndigheter fra den russiske ambassaden.

– Dette har vi jo ventet på. Russland trapper opp våpenmessig og retorisk, og det har de holdt på med en stund. Dette er den samme klagingen som kom fra Tsar-Russland og fra Sovjetunionen om at russisk aggresjon er Vestens skyld, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Iver Neumann.

Fredag formiddag sendte den russiske ambassaden ut en pressemelding hvor de kritiserer norske myndigheter. Ambassaden mener Norge har en selektiv tilnærming til Russland – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke». De går også hardt ut mot norske medier, og mener Russland omtales overveiende negativt.

– Må ikke smittes



Neumann mener signalet bidrar til å forverre forholdet mellom Norge og Russland.

– DETTE HAR VI VENTET PÅ: Iver Neumann ved NUPI er ikke overrasket over Russlands signal fredag. Foto: NUPI

– Dette er absolutt en forverring. Det er et lavmål på linje med den kalde krigen, og det gjelder både Norges og Vestens forhold til Russland.

Han mener Norge nå må forholde seg i ro.

– Vi skal sitte helt rolig og gjøre nøyaktig som vi har gjort. Også må vi passe på at ikke Russlands autoritære samfunnsordning smitter over på oss. Vi er tilbake der vi var under den kalde krigen, hvor vi må føre en såkalt «containment»-politikk; holde vårt eget hus i orden slik at vi kan stå opp mot russiske anslag, sier han.

Fredag ettermiddag ble det klart at utenriksminister Børge Brende deltar på en Arktis-konferanse i den russiske byen Arkhangelsk i mars. Det blir hans første besøk til landet siden 2014.

Brende møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Tyskland torsdag. Brendes besøk til Russland ble avtalt da.



– Ikke diplomatisk språk



– Den russiske ambassadøren kommer med velkjente synspunkter på europeisk sikkerhetspolitikk i NATO. Når det gjelder for eksempel norsk og europeisk holdning til Russlands brudd på folkeretten i Ukraina er denne vel kjent og kommunisert til russiske myndigheter, skriver kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen, i en epost.

Fra norsk side legges det vekt på et konstruktivt og forutsigbart bilateralt samarbeid med Russland, skriver han, og peker på at det har vært jevnlige samtaler mellom Norge og Russland på politisk nivå og høyt embetsnivå.

NUPI-forsker Jakub Godzimirski opplever likevel teksten som ambassaden har sendt ut som kraftig.

– Dette er en veldig ensidig posisjonering etter det som har skjedd. Ordbruken og måten å snakke om ting på viser at man ikke har brukt diplomatisk språk, her er det rett på sak, sier han.

Han mener de siste ukene med mye negativ oppmerksomhet mot Russland i norsk offentlighet har ført til Russlands krasse linje.

– Vi snakker jo om en del utviklingstrekk som kanskje har fått sinnene til å koke hos ambassaden. Først var det Russlands innblanding mot valget i USA, så kommer sikkerhetsvurderingene fra PST og E-tjenesten hvor Russland blir pekt på som en mulig trussel, forklarer han.

Vil nå ut til folket

– KRAFTIG: Russland-forsker Jakub Godzimirski mener det er sterk skyts og lite diplomatisk språk som kommer fra Russland. Foto: NUPI

Godzimirski legger til at saken hvor Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) ble nektet visum til Russland i forbindelse med en komitéreise på Stortinget kan ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Det ga de enda mer negativ oppmerksomhet, og da velger ambassaden å reagere på denne lite konstruktive måten, sier han.

Han mener forholdet mellom Norge og Russland er og blir asymmetrisk, og viser til Russlands ønskede rolle som en supermakt, og lille Norge i sterk kontrast til naboen. Det tror Godzimirski kan være skadelig for Norge.

– Når man vurderer en trussel ser man på to ting; evnen til å skade, og hvilke intensjoner parten har. Russland viste i 2014 at de ikke bare hadde evnene, men også intensjonene til å bruke militær makt for å få det de ønsker, sier han, og viser til annekteringen av Krim for tre år siden.

Godzimirski tror Russland prøver å nå ut til folket ved å sende en pressemelding som denne.

– Det er myntet på norske myndigheter, men referer også til et norsk publikum som Russland mener er ført bak lyset av eksperter, medier og politikere.

Andersen i UD understreker at russiske myndigheter har kjent til Norges protester mot innreisenekten for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell for noen uker siden.

– Norge har protestert gjentatte ganger i Moskva og Oslo når det gjelder Russlands innreisenekt. Vår motstand mot beslutningen har vært vel kjent for russiske myndigheter gjennom hele prosessen, skriver han.