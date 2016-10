Russerne vil øve med fly i Nordsjøen fra onsdag morgen

Den russiske marinen har varslet Luftfartsverket om at de vil trene på flyoperasjoner i internasjonalt luftrom vest for Florø fra onsdag morgen.

Det russiske hangarskipet «Admiral Kuznetsov» seiler nå langs den norske kysten, i følge med syv andre russiske marinefartøyer.

Fartøygruppen har kurs for Middelhavet, hvor Russland har bekreftet at de skal delta i krigen mot terror i Syria.

Eskorteres av fregatt



Fartøyene passerte utenfor Rørvik i Nord-Trøndelag tirsdag morgen, og eskorteres nå av den norske fregatten «Fridtjof Nansen».

Ferske bilder som Sjøforsvaret har tatt fra «Fridtjof Nansen», viser også flytrafikk til og fra hangarskipet:

– De russiske fartøyene gjennomfører interne øvelser som omfatter «take off» og landing av jagerflyene til hangarskipet, opplyser kommandørkaptein Daniel Thomassen, skipssjef på den norske fregatten, i en e-post til VG.

FLYR TIL OG FRA: Russiske kampfly fra hangarskipet «Admiral Kuznetsov» trente onsdag på take-off og landring på hangarskipet, utenfor Trøndelagskysten. Foto: Sjøforsvaret

Varslet tre døgn med øvelser



Men onsdag morgen er det ventet at de åtte fartøyene sakker farten. Russerne har varslet norske myndigheter om at de vil øve i et område på om lag 20 000 kvadratkilometer, i internasjonalt farvann utenfor kysten av Sogn og Fjordane.

Luftfartsverket er varslet om aktivitet opp til 17 000 fot fra klokken syv onsdag morgen, og i tre døgn.

– Området ligger i internasjonalt farvann og nord for Gullfaks og Snorre-feltene. Øvelsen vil derfor neppe forstyrre helikoptertrafikken til og fra plattformene, sier Kristian Løksa, kommunikasjonssjef i Avinor, til VG.

Det vil heller ikke være behov for å omdirigere den kommersielle flytrafikken ut i Atlanterhavet, fordi den går langt høyere, ifølge Avinor.

Radiokontakt



Daniel Thomassen ombord på KNM «Fridtjof Nansen» opplyser at fregatten har fulgt den russiske fartøygruppen siden de passerte utenfor Troms.

– Da kalte vi dem opp på radio. Russerne svarte og anmodet oss om å holde en sikker avstand til formasjonen. Radiosamtalene med russerne foregår rolig og rutinemessig og vi holder jevnlig kontakt, skriver Thomassen i eposten.

Truer ikke Norge



I VG tirsdag sa den norske etterretningssjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, at den russiske fartøygruppen ikke truer Norge, men er en påminnelse om det større bilde som må tas alvorlig fra norsk side:

– Denne kapasiteten er normalt stasjonert i Barentshavet. Det viser hvilke maritime ressurser Russland har i det såkalte bastionforsvaret, for å holde andre lands styrker på avstand fra atomressursene i nordområdene, la Lunde til.

Varslet etter reglene



– Vi har ikke fått noe spesifikt varsel om hva slags aktivitet russerne skal bedrive utenfor Norskekysten, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved FOH, Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø, til VG.

– Men i henhold til internasjonale regler har de full anledning til å øve i internasjonalt farvann. At de formidler sine intensjoner både i farvann og i luftrommet er vi fornøyd med, sier han.