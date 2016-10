Pentagon-topp til VG: Russland mobber sine naboer

USAs viseforsvarsminister Deborah Lee James reagerer på Russlands intense atom-demonstrasjon ulike steder i Nord-Europa de siste dagene.

– Russland mobber sine naboer, sier James til VG, og fortsetter:

– Aktiviteten går langt ut over det som er nødvendig for å bygge opp deres eget forsvar. Dette er «overkill», sier James, som er politisk ansvarlig det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, med 660 000 medarbeidere, i administrasjonen til USAs forsvarsminister Ashton Carter.

VG møtte James i Oslo onsdag ettermiddag, kort tid etter meldingene om at Russland har avfyrt tre ballistiske missiler i nordområdene, en av dem fra en atomdrevet ubåt i Barentshavet.

Krenket Finland og Estland



James avslutter torsdag en rundreise til flere europeiske land. Hun var i Finland tre dager etter at russiske kampfly to ganger krenket finsk luftrom, og etter at russerne også fløy inn i Estlands territorium, ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter.

Omtrent samtidig bekreftet Russland at de hadde utplassert Iskander-raketter, som også kan bære atomstridshoder, i den russiske enklaven Kaliningrad, som et direkte svar på NATOs oppbygging av et rakettskjold mot innkomne missiler.

– Vi følger tett med på Russlands operasjoner i nordområdene, og det har vært høy aktivitet de siste dagene. Dette bekymrer oss. Den siste uken har vi sett flere russiske krenkelser av andre lands luftrom i Baltikum, deployering av missiler i Kaliningrad og disse siste missil-oppskytingene i dag, sier James.

– Hva leser amerikanerne ut av denne økte russiske aktiviteten?

– Det er alltid vanskelig å lese andres tanker. Men vi ser jo hva de gjør. Russland har over lang tid modernisert sine kjernefysiske styrker. De øver på nektelse av adgang til sine nære havområder, dette gjelder også i Barentshavet. Det bekymrer oss, sier Deborah Lee James.

UTPLASSERT: Russiske soldater demonstrerer det taktiske missil-system Iskander under en forsvars-messe utenfor Moskva i 2015. Foto: Sergei Karpukhin , Reuters

Hennes liste over bekymringer er enda lengre:

Russland sto bak datainnbrudd



– Det er mye aggressiv flyging fra russisk side. De truer flysikkerheten i Europa gjennom uforutsigbare manøvre, og dermed øker muligheten for uønskede hendelser i luften. Vi ser at de oftere flytter sine mobile systemer. Det kommer altså en hel serie av signaler. Det hører også med til det store bildet at Russland har angrepet de amerikanske valgsystemene gjennom cyberangrep.

– Vår administrasjon har fysiske bevis på at sporene fra innbruddet i det demokratiske partiets databaser går tilbake til Russland. Det er hevet over enhver tvil, sier hun.

Ikke vår fiende



– Hvorfor trapper Russland opp denne aktiviteten nå?

– Min personlige mening er at Russland trolig vil fortelle oss at de er en stormakt, og at de må tas på alvor. Og det gjør vi jo. Men Russland er ikke vår fiende på noen som helst slags måte. Norge samarbeider jo med Russland på en rekke områder, vi sitter sammen i Arktisk Råd, og USA og Russland er partnere i ikke-spredningsavtalen og i forhold til Iran.

Store konsekvenser



– Har nordmenn grunn til å være engstelige i forhold til Russland?

– Det er ingen grunn til frykt, men det er grunn til varsomhet og årvåkenhet. Vi må demonstrere fasthet overfor Russland, og vi må vise at om noen skulle prøve seg, så vil konsekvensene være store. Så beskjeden må være: Det er ikke verd det, så ikke gjør det, sier Deborah Lee James.

De siste ukene har forholdet mellom USA og Russland er på et bunnivå. Fredsprosessen i Syria har kollapset, men onsdag kveld kom det meldinger om at det skal holdes internasjonale samtaler i helgen–i et nytt forsøk på å bli enige om våpenhvile.