Knallhardt svar fra Russland etter at norsk redaktør ble nektet innreise

Den russiske ambassaden i Norge legger all skyld på norske myndigheter for at den norske redaktøren og journalisten Thomas Nilsen ble nektet innreise til Russland denne uken.

«Dessverre, må vi nå vende tilbake til spørsmålet om sanksjonslister».

Slik starter pressemeldingen fra Russlands ambassade, som de har lagt ut på Facebook i dag.

Her kommer de med stikk mot norske myndigheter i sitt svar på hvorfor den norske redaktøren og journalisten Thomas Nilsen i The Independent Barents Observer, ble nektet innreise til Russland denne uken.

På grensen mellom Norge og Russland ble han informert om at han nektes innreise til Russland i fem år, med begrunnelse i at han er en «trussel mot rikets sikkerhet».

Mener UD burde informert

LA UT PRESSEMELDINGEN: Russlands ambassade I Norge har lagt ut hele pressemeldingen på Facebook. Foto: Screenshot , Facebook

Den russiske ambassaden hevder at to «stopp-lister» laget av Russland er et svar på Norges tilknytning til EUs sanksjoner mot Russland, men de hevder også at russiske borgere blir diskriminert fra å reise til Spitsbergen.

«Fullstendig informasjon om norske statsborgere som sto på "stopp-lister" ble formidlet til Norges Utenriksdepartementet gjennom diplomatiske kanaler 29. november 2016. Vi regnet med at norske kolleger ville direkte informere dem», heter det videre i pressemeldingen.

Videre skriver ambassaden at de gjentatte ganger har advart mot bruk av sanksjoner, som de omtaler som «tveegget og vil uunngåelig slå tilbake mot en som innleder dem».

Ambassaden kommer ikke til å foreta seg noe videre i saken, men sender ballen videre til norske myndigheter.

«Alt avhenger av våre norske partnere, deres evne til å forstå at denne situasjonen er åpenbart skadelig for dialog og deres villighet til å drøfte gjensidig avlysning av slike restriksjoner».

Norske politikere på listen

Saken med redaktør og journalist Thomas Nilsen kommer kort tid etter en annen svært omdiskutert sak.

I februar ble det kjent at flere norske stortingspolitikere ikke fikk visum til en Russland-reise med Stortingets utenrikskomité.

Blant politikerne som ble nektet innreise var SVs Bård Vegard Solhjell og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Utenriksdepartementet kalte Russlands ambassadør inn på teppet, og la inn protest mot visumnekten.

Russlands ambassade i Norge svarte med å kritisere norske myndigheter for «den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke», skrev den russiske ambassaden i Norge i en pressemelding.