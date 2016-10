Her seiler Russlands krigsmaskin utenfor Nordlandskysten

Rykende ferske bilder fra Forsvaret viser at Russland akkurat nå seiler noen av sine største og mest moderne krigsskip langs norskekysten, på vei til Middelhavet, for å bli satt inn i krigen i Syria.

Russlands eneste hangarskip, «Admiral Kuznetsov», det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij» (Peter den store) og seks andre fartøyer ble fotografert av Orion overvåkningsfly fra Luftforsvaret, vest for Andøya mandag formiddag.

Det er den største demonstrasjonen av russisk militærmakt gjennom Norskehavet på flere år.



Forsvarets etterretningstjeneste følger fartøyene fra minutt til minutt.

Mål: Krigen i Syria



E-SJEFEN: Morten Haga Lunde sier at Sjøforsvaret og etterretningstjenesen følger den russiske flåtegruppen hele veien forbi norsk territorium. Foto: Mattis Sandblad , VG

E-sjefen, generalløytnant Morten Haga Lunde, sier at den russiske fartøygruppen – til sammen åtte skip – trolig vil spille en rolle i det avgjørende slaget om Aleppo.

– Men for Norges del er det en påminnelse om de militære ressursene som Russland besitter i Nordflåten, og som er spesialdesignet til å beskytte Russlands basekomplekser og atomvåpenressurser på Kola, sier Lunde til VG.

Om bord på hangarskipet har russerne tre jagerflytyper, blant annet forholdsvis nye MIG 29 Fulcrum, som er russernes fjerde generasjons luft-til-bakke kampfly.

Hangarskipet er oppgitt å være 305 meter langt, med en kapasitet på 41 jagerfly ombord.

SLAGSKIP: Det atomdrevne russiske slagskipet «Piotr Velikij» (Kirov-klassen) er et av fartøyene som eskorterer hangarskipet «Admiral Kuznetsov» langs norskekysten akkurat nå. Foto: 333 skvadronen , Forsvaret

Skal øve underveis



– De øvde på luft-til-bakke operasjoner før de forlot sine hjemmeområder, og det er meldt via åpne kilder at de vil øve underveis. Fra norsk side kan vi bare håpe at de ikke starter flyøvelser i Nordsjøen slik de gjorde i 2008, da det ble fullt kaos og vi måtte stenge all helikoptertrafikk til Nordsjøen, sier E-sjefen.

Men han understreker at Forsvaret og den norske etterretningstjenesten ikke ser denne forbi-seilingen som noen trussel mot Norge:

– For oss i Norge er ikke dette noen trussel. Men det er en påminnelse om et større bilde som vi må ta alvorlig, sier E-sjefen.

– Denne kapasiteten er normalt stasjonert i Barentshavet. Det viser hvilke maritime ressurser Russland har i det såkalte bastionforsvaret, for å holde andre lands styrker på avstand fra atomressursene i nordområdene, legger han til.

SKUTT FERDIG: En russisk Delta IV ubåt fotografert 12. oktober, i internasjonalt farvann i Barentshavet. Den åpne luken på akterdekket er en utskytingsrampe for det ballistiske missilet som ble skutt ut samme dag. Foto: 333 Skvadronen , Forsvaret

Høy aktivitet nå



Han forteller om høy aktivitet i Norges nærområder gjennom de siste månedene:

** I forrige uke utplasserte Russland mellomdistanseraketter av Iskander-klassen i Kaliningrad i Østersjøen.

** Samme uken testet Russland også interkontinentale missiler som ble avfyrt dels fra en ubåt i Barentshavet, fra en base på land i Nordvest-Russland, og fra den russiske stillehavsflåten.

** Det har vært flere større russiske øvelser og mønstringer de siste par månedene. Deler av Barentshavet har vært meldt inn som fareområder i perioder hvor russerne har prøveskutt missiler og hatt andre øvelser av sine kjernefysiske kapasiteter i nordområdene. Dette har forstyrret fiskerier i disse områdene.

** Den britiske avisen Daily Mail skrev lørdag at den russiske gruppen ville trene på bombetokter i farvannet nær Skottland, men det sier E-sjefen at han ikke har noen informasjon om.

Truer ikke Norge



– Dette truer ikke Norge, men må mer leses i en større sammenheng som handler om et kjøligere klima mot NATO og USA, og ikke minst om Midtøsten, sier Lunde.

Han forklarer hvordan krigen i Syria er blitt en arena hvor Russland også har demonstrert presisjonsvåpen, missiler avfyrt mot mål i Syria fra Det kaspiske hav og Middelhavet:

– Vi har sett en fornyelse av ubåtflåten over flere år, sier han.

SØROVER: Hangarskipet «Admiral Kuznetsov» eskorteres av tilsammen syv fartøyer langs norskekysten. Bildet er tatt mandag vest for Andøya. Foto: 333 Skvadronen , Forsvaret

Kan ramme i hele Europa



– Det som angår oss, er at noen av disse presisjonsvåpnene kan avfyres fra ned-dykkede ubåter i Norskehavet og fra fly i russisk territorium, og de kan treffe mål over hele det kontinentale Europa, sier Morten Haga Lunde.

Både Norge og de andre NATO-landene følger nå nøye med hva de russiske fartøyene som nå seiler rett utenfor Norskekysten, vil foreta seg videre.

– Et norsk kystvaktfartøy har fulgt flåtegruppen fra Barentshavet siden lørdag. Nå overtar en fregatt av Frithjof Nansen-klassen, som vil følge dem videre langs norske farvann, sier E-sjefen.

Det er ventet at de åtte russiske krigsskipene vil seile gjennom Den engelske kanal og over Biscaya, gjennom Gibraltar-stredet og gjennom Middelhavet, før de kommer til syriske farvann om en ukes tid.

NATO vil følge dem tett hele veien.

Kan bli meget stygt



– Vi venter at kampflyene fra hangarskipet vil delta i operasjoner mot Aleppo. Det er grunn til å frykte at angrepene mot Aleppo vil tilta i styrke, og at det vil utløse en flyktningstrøm ut av byen og trolig i retning Tyrkia.

– Dette kan bli meget stygt, sier E-sjefen pessimistisk.

Fløy via norskekysten



I vår demonstrerte Russland at også strategiske bombefly fra nordområdene var i stand til å delta i bombetokt i Syria:

– De fløy fra Kola, ned langs norskekysten, vest for de britiske øyene og inn i Middelhavet, avfyrte missiler over Syria før de returnerte over Det kaspiske hav. Det var også en demonstrasjon av hva de nå har bygget opp av kapasiteter, sier han.

– Er det noen tegn til at Russlands militære investeringer er i ferd med å nå toppen?

– Selv om den russiske økonomien er svak, kan vi ikke se noen merkbar svekkelse av moderniseringen av det russiske forsvaret, svarer Lunde.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har tidligere sagt at forholdet til Russland er varig endret, og at Russland vil teste NATO på ulikt vis.

Avviser hamstring-rykter



Britiske medier har meldt at det russiske lederskapet i all stillhet har oppfordret til hamstring av mat, og at maktapparatet har fått beskjed om å hente hjem nær familie i utlandet som en krigsforberedelse. Men det kan ikke e-tjenesten bekrefte:

– Vi har ingen informasjon som kan bekrefte dette. Men det er mye støy nå, og mye rykter i sosiale medier man ikke må ta for bokstavelig, sier Morten Haga Lunde.