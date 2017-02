MÜNCHEN (VG) Statsminister Erna Solberg kaller den russiske pressemeldingen for propaganda og sier at ingenting av det de skriver er nytt.

Den russiske ambassaden i Oslo kom i dag med kraftig kritikk av norske myndigheter. Det skjedde dagen etter at Børge Brende møtte den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov i Bonn.

– Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke», er ikke holdbar, skrev den russiske ambassaden.



På et møte med pressen i München i dag kaller statsminister Erna Solberg midlertid den russiske pressemeldingen for «propaganda» og sier at ingenting av det de skriver er nytt.

Les brevet i sin helhet her.

Brende har også møtt sin russiske kollega Sergei Lavrov i München i dag. Solberg sier også at ingenting tyder på at Russland opptrer annerledes mot Norge nå.



Bakgrunn: Russland hardt ut mot Norge

Russland-floke om Storskog



I forrige var det en lukket høring på Stortinget om hva som egentlig skjedde med Storskog-returene Norge trodde Russland hadde gått med på.

Etter et møte i Moskva 3. februar i fjor, mente Norge at de hadde blitt enige om at personer med multivisum i Russland - som hadde kommet over Storskog - skulle sendes tilbake. Men det viste seg fort å bli vanskelig.

Da TV2 i desember spurte Russlands ambassade i Oslo om denne avtalen, avviste russerne at det fantes noen slik avtale.

Visum-nekt til Grande og Solhjell



I november fikk Utenriksdepartementet beskjed om at stortingspolitikerne Bård Vegard Solhjell og Trine Skei Grande kunne bli nektet visum til Russland.

Og i slutten av januar skjedde nettopp det.

«Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell er på listen over personer som er nektet innreise til Russland som svar på at Norge har sluttet seg til EUs sanksjonsliste», het det i en melding på den russiske ambassadens Facebook-side.