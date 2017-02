Erna Solberg kaller den russiske kritikken for propaganda

MÜNCHEN (VG) Statsminister Erna Solberg kaller den russiske pressemeldingen for propaganda og sier at ingenting av det de skriver er nytt.

Den russiske ambassaden i Oslo kom i dag med kraftig kritikk av norske myndigheter. Det skjedde dagen etter at Børge Brende møtte den russiske utenriksministeren Sergey Lavrov i Bonn.

– Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke», er ikke holdbar, skrev den russiske ambassaden.



På et møte med pressen i München i dag kaller statsminister Erna Solberg imidlertid den russiske pressemeldingen for «propaganda».



- Det er et eksempel på russisk propaganda som gjerne ofte kommer når det er stort fokus på for eksempel sikkerhetspolitikk og det er et stort møte, sier Solberg til pressen.

Hun påpeker timingen, at utspillet fra ambassaden kommer under sikkerhetskonferansen i München.

VG skrev i desember saken «Besøke Russland i 2017? Brende teller på knappene». I dag ble det kjent at utenriksministeren hadde landet på en beslutning:

Brende vil reise på en konferanse i Arkhangelsk i Russland i mars.



– I dag har utenriksministeren hatt et møte med Lavrov, og det har ikke vært tegn til de samme tonene der. Så dette oppfatter vi nok litt mer som den tydelige propagandamaskinen som er fra Russland, hvor de ønsker å påvirke og sette sin dagsorden overfor mediene og det norske folk når vi egentlig skal diskutere sikkerhetspolitikk og hvordan vi kan ruste oss sammen i en allianse, sier statsministeren.

– Kan samarbeide om mange ting



– Den russiske ambassaden sier jo at man ikke kan både «samarbeide» og «ikke samarbeide». Er det andre russere som sier noe annet?

– Jeg opplever jo at når utenriksministeren fra Russland og den norske utenriksministeren i dag har et godt møte, er det også en bekreftelse på at vi kan samarbeide om mange ting samtidig som vi er uenige, sier statsministeren, og påpeker igjen at Russlands annektering av Krim var et brudd på folkeretten, sier Solberg til VG.

– Det må faktisk vi andre land, og spesielt et lite land som Norge, stå opp mot og si at ikke er akseptabelt, understreker Solberg.

Russland-floke om Storskog



I forrige var det en lukket høring på Stortinget om hva som egentlig skjedde med Storskog-returene Norge trodde Russland hadde gått med på.

Etter et møte i Moskva 3. februar i fjor, mente Norge at de hadde blitt enige om at personer med multivisum i Russland – som hadde kommet over Storskog – skulle sendes tilbake. Men det viste seg fort å bli vanskelig.

Da TV2 i desember spurte Russlands ambassade i Oslo om denne avtalen, avviste russerne at det fantes noen slik avtale.

Visum-nekt til Grande og Solhjell



I november fikk Utenriksdepartementet beskjed om at stortingspolitikerne Bård Vegar Solhjell og Trine Skei Grande kunne bli nektet visum til Russland.

Og i slutten av januar skjedde nettopp det.

«Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell er på listen over personer som er nektet innreise til Russland som svar på at Norge har sluttet seg til EUs sanksjonsliste», het det i en melding på den russiske ambassadens Facebook-side.