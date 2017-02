Russland hardt ut mot Norge: Ikke holdbart

I en pressemelding fra den russiske ambassaden går de hardt ut mot norske myndigheter.

– Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke» er ikke holdbar, skriver ambassaden i pressemeldingen, som er sendt ut til en rekke norske medier fredag formiddag.

I november fikk Utenriksdepartementet beskjed om at stortingspolitikerne Bård Vegard Solhjell og Trine Skei Grande kunne bli nektet visum til Russland. I begynnelsen av februar, ble det klart at årsaken er at Russland har satt dem på en «stopp-liste» og at de som følge av det er nektet innreise.

De står fast på at verken Trine Skei Grande eller Bård Vegard Solhjell kommer inn i Russland.

– Men ingen må ha illusjoner. Vi er ikke på en veldedighetskveld. Hvis det på nytt blir levert dokumenter for visa for Trine Skei Grande og Bård Vegar Solhjell skal de igjen bli nektet innreise, skriver de.

I pressemeldingen skriver de også at de aldri har blitt kalt inn på teppet av Utenriksdepartementet.