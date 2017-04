Russiske diplomater ville snakke med siktet 17-åring

Den russiske ambassaden i Oslo var til stede med to personer under fengslingsmøtet for 17-åringen som er siktet for å ha hatt med seg sprengstoff i Oslo lørdag.

Ifølge Dagbladet nektet han å møte dem.

Den siktede gutten er russisk statsborger med bakgrunn fra det urolige Nord-Kaukasus. Han kom til Norge som asylsøker i 2010 og har fått innvilget opphold.

– Min klient er blitt tilbudt konsulær bistand i forbindelse med saken, og en konsul møtte opp under rettsmøtet. Han ønsker imidlertid ikke kontakt, sier forsvareren hans, advokat Aase Karine Sigmond.

Informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ønsker ikke å svare på Dagbladets spørsmål om de har hatt møter med den russiske ambassaden om saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere spesifikke møter, men vi har et bredt samarbeid med andre lands sikkerhetstjenester, sier Bernsen.

Lørdag kveld ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved Vaterlands bro. Samtidig ble 17-åringen pågrepet. Han ble mandag varetektsfengslet i to uker.