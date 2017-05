Tatt for offentlig drikking i russetiden: Slet med å komme seg inn i USA

Christine (24) drakk på offentlig sted i russetiden. Det kostet henne et rent rulleblad og ga uante konsekvenser.

Ikke kunne hun søke på Politihøgskolen rett etter videregående siden skolen forutsetter plettfri vandel, og ferien i New York måtte hun bare glemme. Det viste seg nemlig å være svært vanskelig å få innreisetillatelse til USA.

– Dette har hjemsøkt meg noen ganger. Når du er ung klarer du ikke å tenke så langt, sier Christine, som vil advare dagens russ mot å ta for lett på ting.

Da Christine var russ i 2012, satt hun og en gjeng klassekamerater i en rundkjøring i Lørenskog for å «ta en tut og en skål», slik at de kunne få en knute i russeluen. Det endte med en ripe i rullebladet.

For politiet kom.

– Vi ble bedt om å slå ut drikken fordi vi var på offentlig sted, men jeg fikk det ikke med meg, sier Christine, som var beruset. I stedet satte hun flasken til munnen. Dermed tok en politikvinne henne til siden, og ba henne oppgi personalia. To uker senere kom det et forelegg på to tusen kroner i posten.

Ville bli politi

– Jeg sa ikke noe til foreldrene mine. Jeg var flau, og ville bare gjøre opp for meg, sier Christine.

Hun stiller bare med fornavn fordi hun ikke ønsker at denne saken skal hefte ved henne til evig tid. Den da 19 år gamle jenta hadde ikke fått med seg at dette var noe som ville havne på rullebladet.

– Min store drøm var å bli politi, sier Christine, som i dag studerer noe annet. Men hun forteller at hun til og med hadde laseroperert øynene sine for å kunne klare opptakskravene ved Politihøgskolen.

– Jeg søkte både i 2013 og 2014, men fikk beskjed om at det som hadde skjedd var alt for nært i tid til at jeg fikk lov til å stille på opptak, sier Christine.

I 2015 fikk hun muligheten, forteller hun, men da var hun syk.

Christine vil absolutt ikke nekte russen å ha det gøy etter 13 års skolegang.

– Men tenk litt på hvilke planer du har for fremtiden, og la ikke russetiden ødelegge for det. Skal jeg søke på en jobb i fremtiden hvor jeg trenger plettfri vandel, så har jeg ikke det. Det er kjedelig å tenke på, sier Christine.

Kan ikke bruke ESTA

Visum USA Hovedregelen er at du ikke kan få innreisetillatelse via ESTA hvis du har noe på rullebladet. Da trenger du visum. Først må du få en visumavtale på ambassaden, noe som koster 160 dollar (ca 1400 kroner). Gjelder lovbruddet rusmidler må du til legen - og her er kun KAL klinikken godkjent. En legeundersøkelse her koster 3000 kroner eller 6000 hvis det haster. I tillegg kommer prisen på røntgen og blodprøver. Kilde: USAs ambassade i Norge

Hun kan heller ikke søke innreisetillatelse til USA på nett via ESTA. Da hun oppdaget det, gikk New York-turen i vasken.

Men da folkehøyskolen hun gikk på noen år senere skulle på dykketur i Bahamas med mellomlanding i USA, måtte hun ha innreisetillatelse. Det ble en omstendelig prosess.

– Jeg måtte gå til en bestemt lege som ambassaden brukte, levere urinprøve og ta røntgen av lungene for å utelukke tuberkulose. I tillegg måtte jeg ha en samtale med legen. Til sammen kostet det rundt 8000 kroner for å mellomlande i USA, sier 24-åringen, som heller ikke i fremtiden kan søke om innreisetillatelse via ESTA.

Når visumet utløper etter 10 år, må hun nemlig søke om et nytt.

– Situasjonsavhengig

– Det skal i utgangspunktet relativt mye til for å bli anmeldt for å drikke på offentlig sted, men det avhenger av situasjonen. I utgangspunktet vil vi gi folk pålegg om å kvitte seg med det de drikker ved å tømme det ut. Men etterkommes ikke det, har vi mulighet til å ta i bruk sterkere midler som for eksempel anmeldelse. Det er forbudt å drikke på offentlig sted og det må alle forholde seg til, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand ved Oslo politidistrikt på generelt grunnlag.

Samtidig blir hver situasjon vurdert individuelt, og i praksis, sier Hekkelstrand, vil ikke politiet bøtelegge all russ de ser vandrende med en ølflaske.

– Men blir du anmeldt for å drikke på offentlig sted, blir det en prikk på rullebladet med de konsekvenser det kan få, sier Hekkelstrand.