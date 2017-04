Syv anmeldt etter at russefest i Bergen kom ut av kontroll

Syv personer er anmeldt etter at en såkalt «slippfest» for russen i Bergen gikk over styr i helgen. Flertallet av disse er ikke russ.

Tre personer er siktet for vold mot offentlig tjenestemann etter at politiet blant annet ble utsatt for biting og spark.

– Blant dem som nå risikerer en reaksjon er det både russ og personer som ikke er russ, men med et flertall av personer som har opplyst å ikke være russ, skriver påtaleansvarlig, politifullmektig Kjetil Linge Tomren, i en uttalelse til VG.

Han opplyser til VG at de anmeldte er i alderen 17 til 19 år og at to eller tre av dem er russ.

Det var natt til søndag at den såkalte «slippfesten», som ifølge politiet ble arrangert av medlemmer på en russebuss i Bergens-området, kom ut av kontroll.

På festen var det medlemmer av russebussen og vennene deres.

– Kastet blomsterpotter

Politiet fikk melding om bråk i det private huset hvor festen foregikk og forsøkte å avslutte festen, men mange valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate stedet.

– Patruljen møtte etter hvert så stor motstand at de valgte å trekke seg ut fra stedet og tilkalle bistand, skriver Tomren.

VG har tidligere skrevet at en av politifolkene ble bitt i fingeren, mens en annen ble angrepet med pepperspray og sparket, mens han lå nede i basketak med en av ungdommene.

– Deltagere som først var fjernet eller frivillig hadde forlatt stedet, returnerte uten tillatelse, oppholdt politiet ved å starte diskusjoner og rope skjellsord, gjemte seg for politiet i busker og andres hager, enkeltpersoner kastet videre snøballer, blomsterpotter og flasker mot politiet med videre. Politiet måtte til slutt nærmest gjete ansamlingen bort fra området, skriver Tomren.

Enkelte av dem som ble anholdt av politiet gjorde ifølge Tomren motstand.

Få har erkjent straffskyld

– Det er få som har erkjent straffskyld for forholdene og noen har ikke noen erindring av hendelsesforløpet, skriver Tomren og legger til at ved eventuell domfellelse for vold mot offentlig tjenestemann er hovedregelen etter rettspraksis ubetinget fengselsstraff for dem som er over 18 år.

De øvrige anmeldelsene gjelder ordensforstyrrelser samt å ikke etterkomme politiets pålegg. De fleste av disse sakene vil kunne avgjøres ved forelegg.

Politiet utelukker ikke at det vil kunne opprettes ytterligere saker i kjølvannet av denne festen, men etterforskningen av saken for dem tom til nå er anmeldt er snart sluttført.