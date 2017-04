Skjerper kampen mot overgrep fra jukseruss

Nesten halvparten av russevoldtektene utføres av personer som ikke selv er russ, viser en oversikt fra Kripos.

De to siste årene har Kripos registrert til sammen 25 voldtekter i forbindelse med russefeiringen. I 2015 ble halvparten av voldtektene begått av personer som ikke var russ, viser en fersk rapport fra Kripos.

– Dette kan indikere at personer med annen motivasjon enn å feire endt skolegang, utnytter situasjonen på russearrangementer til å begå overgrep, heter det i rapporten.

Skjerper sikkerheten

Også i fjor var flere av gjerningspersonene personer som ikke selv deltok i feiringen.

Daglig leder for Russens organisasjonskomité, Mie Skard, bekrefter at det har vært et problem at personer som ikke er russ tidligere har forsøkt å komme seg inn på arrangementene.

I sakene der gjerningspersonen ikke var russ skjedde de fleste voldtektene enten på små arrangementer, eller på fester i privat regi, viser Kripos-rapporten. Av de 14 registrerte russevoldtektene i fjor skjedde halvparten under tilfeldige samlinger eller i privat sammenheng. Skard mener arrangementene i seg selv er en god måte å få bedre sikkerhet på.

– Russetiden generelt kan trekke til seg andre enn russ. Det at vi krever russe-ID har vært viktig, kontra når russen er på rulling og andre steder, hvor det enkelt kommer andre enn russ, sier hun.

– Noe av det viktigste vi gjør er å kreve ID som beviser at du er russ. Dermed er det ingen hverken yngre eller eldre enn russen selv som kommer inn på arrangementene. Det har vi merket at har hatt god effekt på sikkerheten, sier hun.

Roser russen



I rapporten peker Kripos på at russearrangørene har hatt økt fokus på forebyggende sikkerhetstiltak. Det gjelder blant annet sikkerhet ved toaletter, belysning på området og et større antall vakter. Leder for voldtektsseksjonen i Kripos, Ann Kristin Grosberghaugen, roser russen for å ha skjerpet sikkerheten rundt de store arrangementene.

– Russen har jobbet godt med sikkerheten, for å luke personer som sniker seg inn på arrangementene, noe som var en utfordring tidligere, sier Grosberghaugen.