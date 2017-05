Russetopp: – Flere kommer beruset på skolen for å unngå fravær

Fraværsgrensen som ble innført i fjor, reduserte fraværet første halvår. Men ifølge Russens hovedstyre skaper den trøbbel i russetiden, og de sier flere kommer fulle på skolen for å unngå stryk.

– Fraværsgrensen gjør at mange velger å komme på skolen i svært beruset tilstand istedenfor å sove før de drar. Dette gjør at de får null utbytte av undervisningen, sier pressesjef i Russens hovedstyre Aslak Jølstad.

Han mener dette er et problem på de fleste skoler i Oslo og Asker, og at fraværsgrensen er spesielt problematisk for de som er på buss eller van.

PROBLEMATISK: Pressesjef i Russens hovedstyre, Aslak Jølstad, mener fraværsgrensen skaper problemer for russen. Foto: Privat

– Disse personene har allerede brukt mye penger på russetiden, og det er ingen som dropper å dra på rulling når de allerede har betalt, sier pressesjefen.

Les også: BI-lektor roser russ som bruker millioner på russetiden

Hovedregelen er at mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag vil føre til at karakteren ryker.

Jølstad understreker at det er flere som kommer seg på skolen som følge av fraværsgrensen og at det er positivt.

– Men undervisningen blir betydelig mindre produktiv når man har en gjeng bakfulle ungdommer som ligger og sover i timen, sier han.

Redaktør i styret, Jenny Skoland, mener konsekvensene av fraværsgrensen varierer fra person til person i russetiden.

– De som allerede sliter med fraværet sitt, sliter nok gjennom russetiden også. Men de som er russ i år, vet jo at vi har en fraværsgrense som de må opprettholde.

Fikk du med deg denne? Slet med å komme inn i USA etter offentlig drikking

Russepresident i Bergen, Anna Sæbø Nøstbakken, sier hun ikke kjenner til at berusede elever er et stort problem i Bergen, men at hun har hørt om noen slike tilfeller.

– Jeg skjønner at folk gjør det, fordi de kan stryke i fagene om de ikke går på skolen, sier russepresidenten.

– Umoden holdning



Tallene fra Oslo kommune for 1. termin viser en nedgang for fraværet på videregående på 18 prosent sammenlignet forrige skoleår. For russetrinnet VG3 er nedgangen 16 prosent. Også mediantallene som viser fraværet til den typiske elev har gått ned.

Les også: Rektorer i Bergen vil fjerne russetiden

INGEN SYMPATI: Leder i Norsk Lektorlag, Rita Helgesen, mener russen må ta ansvar og at de som møter opp i beruset tilstand gjør det motsatte. Foto: Eva Rose Furmyr

Leder Rita Helgesen i Norsk Lektorlag har liten sympati med de elevene som mener fraværsgrensen skaper problemer i russetiden.

– Dette vitner om en umoden holdning til hva skole er, sier hun.

Helgesen mener ungdommene som kommer beruset på skolen har problemer med å skille mellom skole og fritid, og at de ikke forstår at de er pliktet til å møte opp på skolen.

Husker du? Russefest ute av kontroll – gikk til angrep på politiet

– Dette er myndige personer som har ansvar for å oppføre seg ordentlig. Det å gå på skolen er både en rett og en plikt, og da er det en selvfølge at man skal møte opp edru. Om man velger noe annet er ikke det spesielt voksent, sier hun.

Lederen i lektorlaget understreker at russen selv har valgt å bruke penger på russetiden, og at de var klar over at det kom til å bli regelendringer før skoleåret startet.

Politiet om Vestfold-russen: – Tilnærmet lovløse tilstander

Helgesen sier hun har fått positive tilbakemeldinger på fraværsgrensen i russetiden fra sine medlemmer.

– Jeg har snakket med en del medlemmer. De melder at det er flere er til stede nå, og jeg har ikke hørt noen snakke om berusede elever. Reglene virker til sin hensikt. Rett før eksamen er det viktig at de er der, sier Helgesen.

– Kan ikke skylde på fraværsgrensen

Også påtroppende leder Rahman Chaudry i Elevorganisasjonen reagerer.

– Det er veldig synd å høre at elever kommer beruset på skolen uavhengig av hva årsaken er, sier han.

INGEN UNNSKYLDNING: Rahman Chaudhry mener det er flere problemer ved fraværsgrensen, men understreker at russetiden ikke er et av dem. Foto: Foto: Magnus Hundvin/Elevorganisasjonen

Han har forståelse for at ungdommene ikke vil stryke, og mener at det viser at norske elever er ansvarlige når det gjelder utdanning. Samtidig understreker han at fraværsgrensen ikke er grunn nok til å møte opp til skoletimen beruset.

Les også: Russ kritisk skadet i bussulykke

– Fraværsgrensen kan aldri være en unnskyldning til å gjøre noe slikt, sier Chaudry.

Han mener at det er flere problemer med fraværsgrensen, men understreker at russetiden ikke kan sies å være et av dem.

Elevorganisasjon peker på at elever registrert med karakteren IV (ikke vurdert) i ett eller flere fag har økt. I Oslo er det en økning i andel elever med minst ett fag med IV fra 12,2 prosent til 13.5 prosent i 1. termin. Byggfag har en økning fra 23 til 30 prosent.

– Men har ikke fraværet gått ned?



– Jo, på noen skoler har den det. Men samtidig har antallet ikke-vurderte elever gått opp i mange fylker. Flere elever har begynt å falle fra, mener Chaudry.

Les også: Skjerper kampen mot overgrep fra jukseruss

– Vi får tilbakemeldinger hele tiden på at det er mye uklarhet om hva som er gyldig og ugyldig fravær og at fraværsgrensen er lite fleksibel, men det har ikke kommet flere tilbakemeldinger i russetiden. Det kommer jevnt hele skoleåret og det har vært forvirring fra dag én.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er for tidlig å konkludere med at flere faller fra.



– De tallene får vi ikke før skoleåret er ferdig. Det vi ser i første halvår er at fraværet har gått ned, mange steder veldig mye ned. Og så vet vi ikke før skoleåret er ferdig hva endelig fasit blir, sier han.