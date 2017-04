Tre personer for vold mot politiet etter at en russefest kom ut av kontroll i Åsane i Bergen natt til lørdag.

Til sammen ble syv personer pågrepet etter at en såkalt «slippfest» i Bergen gikk over styr. Festen skal ha blitt arrangert av en russebuss hjemmehørende i Bergen, og ifølge Bergensavisen er alle som ble pågrepet mellom 17 og 19 år.

Ifølge politiet gikk flere av festdeltakerne til angrep på politiet, og uttalte tidligere søndag at det var «fullstendig kaos» da de ankom stedet.

Nå er tre personer siktet for vold mot politiet. Om de tre er russ er ukjent.

– Uansett om det er russ som er pågrepet eller ikke så er dette veldig dumt for russen, da det er med og gi russen et enda dårligere rykte, sier russepresident i Bergen, Anna Nøstbakken, til VG.

– Har russen et dårlig rykte i Bergen?

– Det henger i alle fall igjen et bilde fra tidligere år, om at russen bråker og gjør dumme ting. Jeg tror ikke folk kommer til å like russen noe bedre etter dette.

– Ikke representativt



Ifølge Bergens Tidende var det 60 deltakere på festen. Da de rykket ut grunnet naboklager skal flere av ungdommene ha kastet flasker og stein mot politiet.

RUSSEPRESIDENT: Anne Nøstbakken sier til VG at nattens hendelse er med og gir russen et enda dårligere rykte. Foto: Privat

– Vi kan ikke nekte privatpersoner å ha fester. Vi har hele tiden oppfordret russen til å oppføre seg, men vi kan ikke styre hva som skjer på festene. Russetiden er ennå ikke i gang, men allerede har det vært noen hendelser. Det er leit, men dessverre er det ikke alle som klarer å oppføre seg, sier Nøstbakken.

– Er russen i Bergen verre enn andre?

– Nei, jeg vil ikke si at russen er verre enn andre, og jeg må også si at de fleste er veldig flinke og oppfører seg. Det som har skjedd i natt er ikke representativt for bergensrussen, sier Nøstbakken og legger til:

– Men det er jo tydelig at det har gått over stokk og stein i natt, og jeg tror de fleste blant russen er litt skremt av hendelsen.

Løslatt søndag ettermiddag

Søndag ettermiddag opplyser operasjonsleder i Hordaland politidistrikt, Arve Samsonsen, til VG at samtlige av de pågrepne er løslatt.

De har sittet i avhør søndag og ifølge politiet vil det bli gjort en vurdering mandag om de fire som ikke er siktet for vold skal siktes eller ikke.

Søndag sa lederen for fellesoperativ enhet i Vest politidistrikt, Morten Ørn, til NTB at betegnelsen russefest er uheldig.

– Vi er opptatt av at det skal omtales som en privatfest. Det var russ til stede på festen, men de var i mindretall. Vi ser på dette som en isolert hendelse. Dette var en hjemmefest som gikk over styr, sier Ørn.