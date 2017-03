Russepresident til politiet: Forklar oss hvordan vi skal oppføre oss

Ifølge Kripos var 13 av 14 voldtektssaker i russetiden i 2016 festrelaterte. Russepresident Arin Nøst i Stavanger etterlyser mer dialog og bedre informasjon fra politiet.

– At politiet ikke har tatt kontakt med oss nå som det er mindre enn en måned til russetiden starter synes jeg er både rart og bekymringsverdig. Holdninger endres ikke over natta, så politiet burde absolutt ta mer initiativ og være mer aktive når det kommer til det forebyggende arbeidet. Lite og dårlig kommunikasjon mellom russen og politiet er problematisk både for politiet som skal håndheve loven og for russen som skal kose seg i russetiden, forteller Nøst til VG.

I fjor ble det meldt om flere alvorlige hendelser landet over knyttet til russefeiringen, blant annet i forbindelse med neddoping av jenter og testing av sterkere rusmidler. Tall fra Kripos viser at 13 av 14 voldtektssaker i russetiden i 2016 festrelaterte.

Ettersom det hvert år blir store debatter om vold og voldtekt i forbindelse med russetiden, synes russepresidenten i Stavanger det er rart at ikke politikere, kommunene og politiet jobber mer aktivt for å forebygge dette.

– Dette er problemer vi må håndtere sammen. Skal politiet håndheve loven må de komme og forklare oss ansikt til ansikt hvordan vi skal oppføre oss. Å møte politiet og ha en vennlig diskusjon er noe helt annet enn å bare lese om vold og voldtekt på nett, og jeg mener det i større grad vil være konfliktløsende og forebyggende. Hvis politiet ikke kommer til å ta kontakt med oss i nærmeste fremtid kommer jeg selv aktivt til å prøve å få tak i dem og starte en dialog, utdyper Nøst.

– Foreldrenes ansvar å oppdra sine barn

INFORMASJON VIKTIG: Ingeborg Lunde, President i russens hovedstyre i Agder, mener det er viktig både for russen og unge generelt å være opplyst om vold og voldtekt. Foto: Privat

Seksjonsleder for orden ved Stavanger Politistasjon, Kristian Johansen, synes det er prisverdig at russen ønsker mer informasjon.

– Politiet i Stavanger har gjennom flere år hatt foredrag om voldtekter på videregående skoler. Det er helt riktig at det ikke nytter å involvere seg i dette bare når russetiden nærmer seg, men at det må jobbes med å endre holdninger over tid. Jeg mener politiet gjennom voldtektsforedragene har klart det.

– Det er ingen som er uenig i at det er en god idé å informere unge om regler og forventede holdninger som gjelder i ungdomstiden. Her kan politiet bidra i forebyggingen. Men det er foreldrenes ansvar å oppdra sine barn, og det gjelder ikke bare med å rydde av bordet, og sette inn i oppvaskmaskinen. Det gjelder også når det kommer til å skape gode holdninger for hvordan det forventes at en oppfører seg sammen med andre, sier Johansen til VG.

– Viktig å være opplyst og informert

Leder i russens hovedstyre i Agder, Ingeborg Lunde (18):

– Vi vet at på store russetreff kan ikke politiet være over alt på en og samme tid. Det å være godt opplyst og informert på forhånd er derfor viktig, men jeg tror det er viktig for alle, og ikke bare for russen, forteller Lunde.

Anders Flottorp og Carl Steven Danielsen i Ungdomspatruljen i Forebyggende enhet i Kristiansand, forteller til VG at de opplever at de også i år har et godt samarbeid med russen i byen.

Ønsker en åpen dialog

ØNSKER DIALOG: Anna Sæbø, leder i russens hovedstyre i Hordaland, synes politiet gjør en god jobb, men tror det hadde vært lettere å påvirke holdninger med direkte kommunikasjon. Foto: Privat

– Politiet burde kanskje jobbe mer aktivt i samme grad som Amnesty International Norge med å opplyse unge generelt om vold, voldtekt og grensesituasjoner. Dette er tross alt ikke noe som kun angår russen, det skjer jo hele året. Jeg tror at det å stå ansikt til ansikt med de man ønsker å påvirke treffer folk i større grad enn hva et bilde og noen ord på nettet kan gjøre, sier Anna Sæbø, leder i russens hovedstyre i Hordaland.

Monica Johannesen Mørk, leder for ungdomsseksjonen i Bergen sentrum:

– Selv om vi allerede har et tett samarbeid med russen, har vi selvsagt alltid noe å gå på. For noen begynner russetiden allerede i første klasse, og de lager seg noen rammer om hvordan russetiden skal være. Russetiden skal ikke handle om å være grensesprengende og utfordre holdninger, men en flott tid som skal gi mange positive minner. Kanskje burde vi gå inn og veilede mye tidligere, og være tettere samarbeidspartnere med russen fra dag en.