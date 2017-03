Russegruppen «The Sopranos 2017» legger seg langflate etter kritikken

Russegruppen «The Sopranos 2017» beklager til alle som ble provosert og fornærmet av låten deres, og håper andre russ tar lærdom av hendelsen.

– Vi forsto rett og slett at det vi hadde gjort var helt feil, og at vi burde takket nei til sangen sekundet vi fikk den. Vi vil ikke bli sett på som voldtektsmenn fordi vi avskyr det mer enn noe annet. Det er en av de verste handlingene, og vi støtter Amnesty sin kampanje fullt ut. Vi skal gå med Amnesty på russedressen, og vi skal legge alt bak oss, sier Nikolai Bommen Høidal, sjef i russegruppen «The Sopranos 2017» til VG.

Smalenes Avis var først ute med å opplyse om at russegruppen angret, og i lys av dette kom det også frem at musikkvideoen er fjernet fra YouTube, samt at sangen vil bli fjernet fra Spotify så raskt det lar seg gjøre.

Produsentene bak russelåten går under navnet Baronen & Tjuven, og ønsker ikke å identifisere seg utover dette. VG har kommet i kontakt med dem via chatten på Facebook-siden deres. Produsentene sier at de sammen med russegruppen kom frem til at det var best å droppe låten.

– Vi tenkte ikke langt nok

Russelåten «The Sopranos 2017» provoserte mange med sine drøye strofer. Amnesty International Norge reagerte sterkt på at russelåten misbrukte «Nei er nei»-kampanjen deres, og håpet de ville tenke seg om en gang til og endre deler av teksten.

Kritikken har fått de seks guttene fra Askim til å legge seg langflate.

FJERNET: Russelåtprodusentene Baronen & Tjuven besluttet i samarbeid med russegruppen «The Sopranos 2017» å fjerne den omstridte musikkvideoen deres. Foto: SKJERMDUMP / YOUTUBE

– Vi legger ingen skyld på låtprodusentene, de er noen veldig flotte samarbeidsvillige mennesker som også angrer på teksten og videoen. Ingen av partene tenkte langt nok i denne situasjonen, og vi har forstått konsekvensene. Tanken på at vi har fått mødre og fedre til å være redde for å slippe datteren eller sønnen sin ut knuser oss. Vi ville aldri at noe slik skulle skje. Vi er veloppdragne gutter som har mødre og fedre som elsker oss, og som alltid har lært oss å respektere andre og ta ting seriøst. Vi angrer virkelig, og gjør alt i vår makt for å få dette glemt, forteller Høidal.

– Er det noe dere skulle ønske dere gjorde annerledes?

– Absolutt. Det første er å ikke be om en drøy russelåt. Det var ment at sangen skulle bli populær i vår lille by hvor alle kjenner oss, men det ble mye mer enn det. Vi ville aldri at sangen skulle ta av slik som den gjorde. Vi burde skjønt at et manipulert Amnesty-bilde og en slik tekst er alt for drøyt, men vi tenkte ikke langt nok. Vi burde tenkt at uansett om det er 1 eller 100.000 som hører på sangen, så er det alt for drøyt å tulle med noe så alvorlig. For det andre burde vi sagt til låtprodusenten når vi fikk utkastet at det ble for drøyt, og spurt om de kunne endret det til noe mer vennlig, utdyper gruppesjefen.

– Vi legger oss helt flate

Russelåtprodusentene Baronen & Tjuven forstår kritikken som har kommet.

LEGGER SEG FLATE: Russelåtprodusentene Baronen & Tjuven forstår kritikken og ønsker å beklage til de fornærmede. Foto: PRIVAT

– Vi har ikke så mye problemer med grove russelåter, men at vi gjorde narr av Amnesty sin kampanje var helt bak mål. Voldtekt er heller ikke noe vi ønsker å bli assosiert med. Vi ønsker kun å gjøre russen fornøyde da det er dette vi lever av, men vi vil så klart ikke skrive om slikt i fremtidige låter. Vi legger oss helt flate, forteller produsentene.

– Russetiden er ikke verdt å ofre så mye for

Nå håper russegjengen fra Askim at kommende russ tar lærdom av dette.

– Russetiden er ikke livet, russetiden gjør deg ikke fri fra alle lover og normer, og russetiden er ikke verdt å ofre så mye for. Vi angrer på hele greia. Det er lett å tro at det å komme i media ikke er noe stress, fram til man faktisk havner der selv. Så kjære medruss og fremtidig russ: Respekter kvinner i sangene deres, ikke tull alt for drøyt, og ikke syng om hvordan du skal ha sex med søsteren eller moren til en person. Alt er kanskje bare tull, men mange kan tolke det feil, avslutter Høidal.