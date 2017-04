Russ siktet for overgrep mot jente under 16

En russ fra Romerike er siktet for overgrep etter at han hadde seksuell omgang med en jente under 16 år i en russebuss. Episoden ble filmet og spredt via sosiale medier.

– Politiet ser veldig alvorlig på denne saken. Etterforskningen pågår for fullt, sier forebyggendekoordinator Hilde Kallset Jensen hos politiet på Romerike til Romerikes Blad.

Filmen ble tatt opp i en russebuss på Romerike for en drøy uke siden. Russen er siktet for seksuell omgang med barn under 16 år.

– I tillegg etterforsker politiet selve filmingen og delingen av videoer og bilder i sosiale medier, opplyser Jensen.

Filmsnutter og bilder av hendelsen er spredt via Snapchat, Instagram og flere andre sosiale medier. Ifølge Romerikes Blad tok det ikke mange timene fra videoen var tatt opp til den var spredt over store deler av Norge.

– Nedslagsfeltet har vært helt enormt. Etter et par dager var den delt på landsbasis. Det gikk himla fort. Vi vet blant annet at den har spredt seg til Bergen, sier Jensen.

Politiet på Romerike er blitt kontaktet av flere politidistrikter, av russ selv, personer i skoleverket og foreldre.

– Videoen har opprørt mange, og belastningen er stor for de involverte, sier Jensen.

Den siktede russen er avhørt, men politiet ønsker ikke å si noe om hva han har forklart, men det kan etter det RB forstår, bli et tema om han kjente til jentas alder.