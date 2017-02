Russ bandt jente fast til lyktestolpe - må møte i retten

Da de var russ i 2014, skal de fem mennene ha bundet en yngre jente fast til en lyktestolpe og kastet egg og mel på henne. Nå, tre år etter, er de tiltalt.

Kvelden 16. april 2014 skal de ha «kidnappet» den da 17 år gamle jenta. Ifølge tiltalen tok de henne med i en russebil, bandt henne med gaffatape og kjørte henne til Øglendsparken i Sandnes. Der skal de ha ført henne ut av bilen, tapet og stripset hender og føtter fast til en lyktestolpe. Så dro de.

ERKJENNER IKKE STRAFFSKYLD: Anne Kroken er forsvarer for to av de tiltalte mennene. De erkjenner de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Her fra en tidligere sak. Foto: Helge Mikalsen , VG

De skal også ha kastet 15-18 egg på henne og drysset rundt to kilo mel over 17-åringen.

Politiet fikk vite om det som hadde skjedd allerede samme kveld, og begynte å lete etter mennene. De ble senere pågrepet.

– Oppfattet det som en spøk

Anne Kroken, som er forsvarer for to av de tiltalte mennene, sier at hennes klienter innrømmer å ha vært med på å binde og kaste mat på jenta.

– De har oppfattet at det var en spøk, det er sånn russen holder på. De erkjenner ikke straffskyld, sier hun.

Hun reagerer sterkt på at det har tatt så lang tid å ta ut tiltalen.

– Tiltalen er tatt ut i 2016, og det er helt uvanlig at en tiltalebeslutning blig liggende i ett år før den blir sendt til retten. Min teori er at denne saken ikke har blitt prioritert høyt nok. Det er tre år siden og dette kan ikke være noe annet enn manglende prioritering, sier hun.

– Dette er unge gutter og en ung jente som har måttet gå og vente på dette. De har kommet videre i livet og gjør andre ting nå. Dette er veldig uheldig.

Advokat Ørjan Eskeland, som er forsvarer for to andre av mennene, sier at heller ikke hans klienter erkjenner straffskyld. Også han reagerer på tidsbruken til politiet.

– Det er håpløst lang tid, og i en eventuell straffeutmåling må det få konsekvenser.

– Veldig beklagelig

Politiadvokat Are Nygård Bergh sier at de i retten vil prøve å få kartlagt hva som egentlig skjedde.

– Det blir sentralt hva som skjedde denne dagen, hva de egentlig har vært med på og hvordan det opplevdes for den som er fornærmet i saken.

– Hvorfor har det tatt så lang tid før saken kom opp for retten?



– Grunnen er at det har vært en veldig anstrengt ressurssituasjon her på vår seksjon. Derfor klarer vi dessverre ikke å få opp sakene så raskt som vi skulle ønske og må prioritere veldig.

– Selvfølgelig synes vi det er veldig beklagelig overfor alle som er involvert i saken, både tiltalte og fornærmede.

Russ tidligere dømt

Også tidligere har russ blitt dømt etter lignende hendelser.

I en dom fra Gulating lagmannsrett i februar 2014, ble tre menn som var russ i 2012 dømt til 45 dagers fengsel.

«Ved reaksjonsfastsettelsen står de allmennpreventive hensyn sentralt. Det har gjennom mange år utviklet seg ukultur blant deler av russen i distriktet. Denne ukulturen har utviklet seg ensidig og kjennetegnes ved at deler av russen, ved å opptre uniformert og i grupper og ved å påberope seg en tradisjon, har tiltatt seg en praksis som er krenkende og nedverdigende overfor yngre skoleelever. Handlingene har intet annet formål enn krenkelsene i seg selv», skrev retten i dommen.

Forsvarer for den siste av mennene, Gunnar Helgevold, sier han foreløpig ikke kan kommentere saken.