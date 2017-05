SARPSBORG (VG) Det skrev Tom Arild bakpå russekortet som han ga til Ann Chatrin natt til 17. mai 1990. I dag har ekteparet tre barn.

Han bedyrer at han egentlig er ganske sjenert, men Tom Arild Olsen (45) – eller Ølsen som han skrev på russekortet – hadde i alle fall selvtillit så det holdt denne lyse mainatten for mange år siden.

ANNO 1990: Ann Chatrin slik hun ble beskrevet i russeavisen. Foto: Tore Kristiansen , VG

– Jeg var nok litt brisen, men jeg husker at jeg skrev det. Og så visste jeg at Ann Chatrin skulle dra til Østerrike for å være au pair. Det var en mening med det, forteller Tom Arild i dag.

– Jenta mi!

Og det må det ha vært. For her sitter de med barna Christoffer (18), Anders (15) og Mia (11) i en hvit enebolig utenfor Sarpsborg lykkelig gift på 17. året.

– Vi var nok litt for unge, sier Ann Chatrin Myrvin (45) om hvorfor det tok noen år før det endelig ble dem.

Tom Arild og Ann Chatrin var kjærester da de begge gikk i samme klasse i andre på videregående, men det tok slutt etter et halvt år. Etter det var de bare venner.

– Men det var veldig god kjemi mellom oss, forteller Ann Chatrin som flyttet til Østerrike med en gang hun var ferdig på St. Olav videregående skole.

Tom Arild visste at hun skulle dra fra hjembyen og denne lyse sommernatten midt i russefeiringen tok han, godt hjulpet av stigende promille, motet til seg og skrev følgende bakpå russekortet:

Dette skrev Tom Arild Olsen bakpå russekortet sitt en mai natt i 1990. Foto: Tore Kristiansen , VG

«Hallo jenta mi! Takk for 3 år inkl. 6 herlige mnd! Håper du får det fint i utlandet. Lykke til med alt og alle! Ring meg når vi skal gifte oss! Fortsatt gla' i deg! Klem fra Ølsen!»

Juleflørt

ANNO 1990: Tom Arild Olsen slik han blir beskrevet i russeavisen. Foto: Tore Kristiansen , VG

Men Ann Cathrin ringte aldri. Da hun kom hjem på juleferie traff de hverandre tilfeldig og begynte å småflørte. Men det ble med det. Hun skulle jo tilbake til Østerrike.

– Det døde bort, forteller Tom Arild, men han fortsatte å holde et øye med Ann Chatrin og da hun flyttet hjem til Sarpsborg sto han klar på togstasjonen med et norsk flagg i hånden for å ønske henne velkommen hjem.

Så var forholdet på'n igjen, men heller ikke denne gangen varte det lenge. For da Tom Arild skulle i militæret tok det slutt nok en gang.

– Det var store avstander og lange perioder, er Tom Arilds forklaring.

Våren 1993 møttes de igjen helt tilfeldig. Tom Arild hadde vært en tur på byen og da han kom hjem, hørte han en bil på tomgang nede i gaten. Han pleide ikke å bry seg om slike ting, men denne gangen ruslet han ned for å se hvem det var. Det var Ann Chatrin som hadde kjørt to kamerater hjem. Tom Arild satte seg i bilen.

Hadde kjærester

– Vi satt der og pratet hele natten, forteller Ann Chatrin. På det tidspunktet hadde de kjærester på hver sin kant. Men de varte ikke lenge.

Og da Ann Chatrin flyttet til Skåne for å begynne på sosialhøyskolen, flyttet Tom Arild etter. Han hadde egentlig tenkt å bli journalist, men tok sosialhøyskolen han også for å kunne være sammen med sin utkårede.

Og russekortet har de fortsatt. For det hadde mammaen til Ann Chatrin tatt vare på og det ble selvfølgelig nevnt i talen under bryllupsmiddagen.

– Vi var nok «meant to be» fra starten, men det tok litt tid før vi helt forsto det, sier Tom Arild.