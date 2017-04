Overfylte busser, vold, blotting, urinering og skjenking av mindreårige. Politiet advarer Vestfold-russen på Facebook.

Klokken 02.00 stanset politiet en buss med 30 passasjerer om bord i Larvik. Bussen var registrert for 17 personer, og sjåføren fikk beslaglagt førerkortet.

Dette er én av flere hendelser over påsken som har fått politiet til å reagere.

Søndag formiddag la de ut en melding på Facebook der de utfordrer russen til å endre holdninger.

«Vi har ingen å miste. Til dette er vi helt avhengige av dere - av russens hjelp» skriver politiet i et innlegg på Facebook.

Lovløse tilstander

Ordenssjef i Sør-Øst politidistrikt, Frank Gran, sier de valgte å legge ut innlegget etter flere hendelser i løpet av påsken.

– Det vi ser nå er tilnærmet lovløse tilstander. Russen har rullende diskoteker og fyller opp bussene med folk. Det bekymrer oss veldig, vi har ingen å miste, sier Gran til VG.

– Er det verre i år enn tidligere år?

– Det har vært noen flere utfordringer i år. Vi er veldig fornøyd med dialogen med russen og presidentskapet i Vestfold. De ønsker virkelig å gjøre noe med sitt rykte og renommé, men sliter nok litt med å få gjenklang.

– Sjåførene er stort sett flinke til å etterkomme pålegg, men over påsken skal vi ha et møte med dem der vi må være enda klarere i kommunikasjonen, sier Gran.

Politiførstebetjent: - Bekymringsverdig

Espen Molland er politiførstebetjent i distriktet, og har jobbet tett opp mot russen i 11 år. Han var med på å stoppe tre busser i natt, men ikke den bussen som er omtalt i politiets Facebook-innlegg.

– Det har vært litt å ta tak i som har vært bekymringsverdig. Overlastede busser, mye støy, ordensforstyrrelser og vold, sier han til VG.

– Av 3500 russ i Vestfold er det ca. 500 som feirer slik det vi så i natt. De fem hundre utfordrer politiet og publikum. Og så er det mellom 10 og 25 personer som kun er ute etter å lage bråk. Det er nok mer slåssing enn det vi vet, sier Molland.

Han mener sjåfører presses til å slippe flere personer enn det som er tillatt på bussene, og varsler strengere oppfølgning av dette i ukene fremover.

– Vi var nok ikke helt forberedt, det startet litt tidligere i år enn ventet og har tatt litt av. Når hverdagen kommer vil vi bli enda strengere, sier han og utfordrer russen til å endre holdning.

Russepresident: - Veldig trist

Emma Davidsen er russepresident i Vestfold. Hun kaller nattens hendelse «trist», men presiserer at det handler om et fåtall av bussene som har skapt problemer.

– At de fyller bussen så full og at det da går utover sjåfør og trafikksikkerheten, er veldig trist, sier hun til VG.

– Det er også en liten åpenbaring for oss om at vi må være enda tydeligere i kommunikasjonen med sjåførene og bussene, sier Davidsen.

– Politiet sier dere sliter med å få gjenklang fra sjåfører og bussene?

– Vi har gjort flere grep, men det er et par som velger å ikke følge det opp like bra. Det la vi merke til i går, og det er ikke greit. Mange har tatt grep, men så er det et fåtall som ikke har gjort det, sier hun og varsler om at det blir strengere etter påsken.