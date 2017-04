Nektes å gå med russedress på skolen

Celine Sanden og Connie Halvorsen fullfører videregående opplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget denne våren. Til forskjell fra de fleste andre sisteårselever, får de ikke gå med russeklær på skolen.

– Vi har gledet oss til dette i mange år, og betalt mye penger for dette. Så kommer vi på skolen den dagen vi skal bli døpt, og så sier de at vi ikke får lov, sier Sanden.

– Fikk beskjed om å dra hjem og skifte

Hun og venninnen Connie Halvorsen går på barne- og ungdomsarbeiderlinjen på Osterøy videregåande skule et stykke utenfor Bergen. Fredag troppet de, i likhet med noen tusen andre russ i landet, opp i russeklær på skolen.

– Vi fikk først beskjed om å dra hjem og skifte, men jeg bor en time unna, så det var uaktuelt, forteller Sanden.

Det endte med at de fikk lov å gå med russeklærne denne dagen, men ifølge jentene selv får de en anmerkning hvis de kommer i russeklær senere. Det førte til en trist start på russetiden for jentene.

– Det er skikkelig irriterende. Det at vi ikke får bruke russebuksene på skolen ødelegger veldig. Vi er mye på skolen i russetiden, sier Sanden.

Rektor ved Osterøy videregåande skule, Magne Ottar Espelid, bekrefter overfor VG at han har nektet elevene ved yrkesfaglinjen å gå med russeklær.

– Det stemmer. Jeg fikk spørsmål fra to elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinjen, om de kunne gå med russeklær på skolen. Det har ikke vært tradisjon for at yrkesfagene har vært svartruss de siste årene, forteller han.

Redd for konflikter

Espelid og skolens ledergruppe ble enige om at de ikke kom til å tillate at elever fra yrkesfagene går i russeklær på skolen.

– Grunnen til det er at vi tidligere har hatt erfaring med at det lett blir konflikter mellom gruppene, altså rødruss og svartruss. Derfor gikk vi også vekk fra det i sin tid, forteller han.

Han ønsker derfor ikke å legge til rette for oppstyr, og avviste elevene denne gangen på prinsipielt grunnlag.

– Jeg kan forstå at de er sinte og lei seg, men for meg trumfer det å beholde roen. Det er viktigere enn at de får gå med den russedressen, sier han.

Sanden og Halvorsen bruker røde russeklær selv om de er yrkesfagselever. Selv om tradisjonen tilsier at yrkesfagene har svartruss, er det ingen formelle regler for det.

Espelid møter liten forståelse hos Sanden og venninnen.

– Jeg skjønner ikke at vi ikke kan få lov til dette. Vi lager ingen problemer, og er venn med de andre rødrussene. Vi er to stykker. Det er altfor sent å komme med dette nå, sier Sanden.

Fjerner ikke forbudet

For rektor Espelids del er det imidlertid ikke de to elevene det gjelder nå han er bekymret for at skal skape bråk.

– Her er jeg prinsipiell. Jeg tror ikke det hadde vært noe problem med disse to, men dette kom brått kastet på meg uten en god prosess. Derfor ble det sånn nå, sier han.

Han har heller ingen planer om å gå tilbake på forbudet han la ned.

– Nei, dette kommer vi til å opprettholde. Jeg ser ingen grunn til å ikke gjøre det, sier han.