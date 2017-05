Natt til fredag: Masse russebråk landet over

En russ endte på legevakta med mulig brukket nese etter slåsskamp mellom flere russ i Oslo. Flere steder i landet melder politiet om russebråk natt til fredag.

I 5-tiden fredag morgen arbeidet politiet med å få oversikt over hva som har skjedd på Grefsenkollen i Oslo:

– Vi prøver å få oversikt over hvem som gjorde hva, men foreløpig vet vi bare at det var fem busser der, et ukjent antall russ og at det ble slåssing. I hvert fall en har blitt sendt til legevakten, med mulig brukket nese, sier operasjonsleder Marita Aune ved Oslo politidistrikt til NTB.

– Det har vært mange meldinger om russen i natt, med flere ansamlinger og småamper stemning. I tillegg strømmer det på med meldinger og klager, jevnt og trutt. Mange klager på støy og bråk, sier Aune.

Til slutt måtte Oslo-politiet krype til korset og la ut melding om at det var så mange klager at de ikke klarte å følge opp alt.

– Vi prøver å gjøre det, men vi har andre ting å ta oss av også, sier Aune.

Ordensjobb

Av de større operasjonene var utrykningen til politiet i Buskerud som måtte avslutte en russefest på Follestad industriområde i Åros, der om lag 30 russebusser og 300 russ var på stedet. Også her ble det meldt om slåssing og høy musikk.

I Vestby melder politiet om bortvising av tre russebusser, også det etter slåsskamper.

Follo-politiet måtte hjelpe overstadig beruset russ hjem og i Bærum rykket politiet ut for å ordne opp da det samlet seg mye russ ved Kadettangen. De hadde blant annet sperret veien under E18-broen, med tre russebusser.

I Troms førte flere klager på høy musikk fra beboere til at tre russebiler ble bortvist fra Pyramiden i Tromsdalen.

Bøtelagt

I Vestfold gjennomførte politiet og Statens vegvesen kontroll av russebuss og delte ut henholdsvis 17, 24 og 3 gebyrer for manglende bilbelte i tre busser.

En russebussjåfør ble også anmeldt for manglende yrkessjåførkompetanse. Etter kontrollen måtte politiet også følge opp melding om russ som bråkte og forsøplet.

– Patrulje på stedet og sørger for at de rydder etter seg, tvitret politiet.

I Agder lagde politiet like godt en samlemelding om russen: Meldinger om støy fra russebusser både i Kristiansand, Grimstad, Mandal og Risør.

