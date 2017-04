Mye russebråk i natt: Buss hadde 40 passasjerer for mye

Sjåføren fikk førerkortet beslaglagt da politiet stoppet en russebuss med 61 russ om bord i Oslo.

Bussen var registret for 21 personer.

– En patrulje tok en tilfeldig kontroll av en buss i Slemdalsveien der det sto folk med hodet ut av takluken. Det viste seg å være 61 personer om bord, sier operasjonsleder Andre Krokenes i Oslo politidistrikt.

Sjåføren fikk førerkortet beslaglagt på stedet.

– Det er livsfarlig å stappe en buss full med så mye folk. Faren for at det kan skje ulykken er stor når du overlesser en buss, og skadeomfanget kan bli stort med så mange usikrede usikrete passasjerer, sier Krokenes.

Halvparten begås av ikke-russ: Skjerper kampen mot overgrep

Eget ansvar

Russen må være mer bevisst på den faren de utsetter seg for når de blir med på disse overlessede bussene, mener politiet.

– Det er trist at bussjåførene aksepterer å kjøre en buss med så mange russ om bord. Vi anmoder russ om ikke å bli med på slike overlessede busser og ber sjåførene være bevisst sitt ansvar, sier Krokenes.

Det har vært flere tilfeller av fulle russebusser i år. Politiet er bekymret og i Vestfold meldte politiet i nærmest lovløse tilstander etter påske.

En buss registrert for 17 personer hadde 30 passasjerer om bord i Larvik. Også der fikk sjåføren beslaglagt førerkortet.

– Det vi ser nå er tilnærmet lovløse tilstander. Russen har rullende diskoteker og fyller opp bussene med folk. Det bekymrer oss veldig, vi har ingen å miste, sa ordenssjef i Sør-Øst politidistrikt, Frank Gran til VG over påske.

Vestfold-politiet: Lovløse tilstander.

Bortsett fra en del musikkstøy fra russebusser, var det en ganske rolig russenatt i Oslo, ifølge Oslopolitiet.

– Det skyldes nok at 2800 russ er samlet på Tryvann i helgen. Derfra ble det det ikke meldt om noen hendelser i natt, sier Krokenes.

8-10 politibetjenter er innleid av arrangøren under helgens Tryvann-treff. Tidligere var det fritt frem for russen å drikke medbragt på slike arrangementer, men etter at Helsedirektoratet kom med en presisering av alkoholloven om at det må søkes om skjenkebevilling, har russetreffet på Tryvann søkt og fått bevilling.

– Det betyr at russen ikke lenger kan drikke medbragt i det avsperrede området, noe som igjen gjør at man har bedre kontroll, sier Krokenes.

Oslopolitiet loggførte 15 meldinger om bråk fra russ i løpet av kvelden og natten. Det meste handlet om musikkstøy fra russebusser når de stopper på forskjellige steder i byen. Lørdag er det ny russefest på Tryvann.

Les også: Tror russen presser sjåfører.