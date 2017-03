Mener russelåt misbruker Amnesty-kampanje

Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, reagerer sterkt på at produsentene bak russelåta «The Sopranos 2017» misbruker «Nei er nei»-kampanjen deres.

- Vi tar sterk avstand fra budskapet i russelåta «The Sopranos 2017» og har tatt kontakt med rektor med ved skolen, som tar det svært alvorlig. Det er synd at de velger å fronte slike holdninger til unge mennesker på fest, som er de som statistisk sett er mest utsatt for å bli voldtatt. Det er mulig at de som har laget låta ikke helt har tatt innover seg hva slags alvorlig forbrytelse de her promoterer, så vi håper de vil tenke seg om en gang til, og endre deler av teksten, sier Egenæs.

Smaalenenes Avis var først ute med å omtale den kontroversielle russelåta til de seks guttene fra Askim som går under navnet «The Sopranos 2017».

Med strofer som «Oh shit, søsteren din er passe brisen da. Skjenker hun så drita, så nei blir til ja», har ikke kritikken latt vente på seg for russelåta deres. I musikkvideoen som er publisert på YouTube har russelåtprodusentene Baronen & Tjuven brukt et bilde av den anerkjente «Nei er nei» -kampanjelogoen til Amnesty International, men istedenfor «Nei er nei», står det «Nei er ja, sex = voldtekt».

BEKYMRET: Generalsekretær i Amnesty International Norge, John Peder Egenæs, er bekymret for holdningene og verdiene som formidles i russelåta «The Sopranos 2017». Foto: Pressebilde

- Satire og tull



OVERREAGERER: Russelåtprodusentene Baronen & Tjuven mener foreldre og Amnesty International Norge overreagerer på det de selv anser som «satire og tull». Foto: Privat

Produsentene bak russelåta går under navnet Baronen & Tjuven, og ønsker ikke å identifisere seg utover dette. VG har kommet i kontakt med de via chatten på Facebooksiden deres.

- Låten er i utgangspunktet bare satire og tull, mer enn det er det ikke. Vi synes russelåtene vi lager er gode og inneholder godt materiale, og vi ønsker bare å gjøre russen fornøyde. Russetiden er ment å være seriøs og tullete, forteller de til VG.

Baronen og Tjuven ønsker ikke å gå med på at det kan være en direkte sammenheng mellom det de skriver om og faktiske hendelser.

- Vi ser ingen sammenheng mellom en sang som oppfordrer til voldtekt og faktiske hendelser. Foreldre overreagerer, og det er ikke vårt problem dersom mindreårige barn velger å høre på det vi lager. Når det gjelder bildet vi brukte i musikkvideoen valgte vi å bruke det fordi vi synes det var morsomt og grovt, og russen elsket det. Vi står for alt vi lager, og vi mener det handler om å lese mellom linjene. Så lenge vi tjener pengene våre og har fornøyde kunder, er det det som betyr noe for oss, utdyper de.

- Russen må ta ansvar

Leder for Voldtektseksjonen i Kripos, Ann-Kristin Grosberghaugen, synes enkelte russelåter og knuteregler går alt for langt i å legitimere seksuelt aggressiv atferd.

- Dette er noe russen må ta ansvar for. De er voksne mennesker som må stå opp for hverandre og kjenne til hva som er lov og hva som ikke er lov. 13 av 14 voldtektssaker i russetiden i 2016 var festrelaterte. Det er enkelt: Har en av partene sovnet, er for beruset eller på en annen måte ikke kan motsette seg seksuell omgang, så er det en voldtekt, forteller Grosberghaugen.

- Ikke seriøst



Medlem i russegruppa «The Sopranos 2017», Nikolai Høidal, mener det er viktig å forstå at sangen ikke er ment å være seriøs.

- Er vi voldtekstmenn selv om sangen er drøy? Nei. Er vi noen drittunger som ikke vil røre jenter som er over 40 kg? Nei. Det er en russesang, og vi ba sangprodusenten om å ha provoserende tekster. Hvorfor gjorde vi det? For at folk som ikke er russ skal bli sinte? Nei. Vi gjorde det fordi russen liker drøye sanger, fordi det er en gang i livet vi kan slå oss maksimalt ut og ha det gøy, sier Høidal til VG.

Høidal forteller videre at når sangen ble laget, var det aldri meningen at den skulle bli hørt på av foreldre og barn.

- Det er en partylåt som russen digger, fordi den er veldig på kanten. Å si at sangen promoterer voldtekt er som å si at skytespill er grunnen til at skoleskyting blir til. Voldtekt skjer når en person rett og slett er sinnsyk nok i hodet til å misbruke en annen person. Slikt skjer ikke av russesanger. Jeg kan forstå at foreldre blir urolige når de hører slike tekster i russesanger, men ærlig talt. Vi er en liten gruppe på 6 personer som skal videreutdannes og få en bra jobb, utdyper Høidal.