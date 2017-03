Kutter samarbeid med russelåtprodusent etter massiv kritikk

Russebussen «Playboy 2017» dropper russelåtprodusenten Solguden og Mannen.

– Vi tar avstand fra artistene Solguden og Mannen, og har avsluttet samarbeidet med dem på tross av deres nye versjon av låten. Vi har bedt dem om å fjerne sangen, og håper de tar dette til etterretning, forteller Ole Sebastian Rolland, medlem i russebussen Playboy 2017 til VG.

Rolland forteller at dette er en beslutning russebussen har tatt sammen etter at kritikken har haglet som følge av nyhetsdekning av den kontroversielle russelåten.

– Vi kan ikke få understreket nok hvor mye selvkritikk vi tar for å ha publisert av låten slik den var. Kritikken som har haglet, og at saken har preget helgens nyhetsbilde, anser vi som positivt. Dette viser at vi lever i et land der grunnleggende holdninger og verdier fortsatt står sterkt, og vi håper folk forstår at disse verdiene også står sterkt hos oss, utdyper han.

- Håper dere lærer av våre feil

Rolland håper årets og kommende russ lærer av dette, og ønsker å komme med en liten oppfordring:

– Vi håper dere lærer av våre feil, og at sanger av dette slaget ikke lenger er fristende å publisere. Vi har aldri hatt et ønske om å bli assosiert med, eller å bagatellisere eller oppfordre til verken pedofili eller voldtekt. Det er viktig å presisere at vi ikke ser på kvinner som sexobjekt, og vi vil heller ikke være representanter for kvinnesynet som kommer til uttrykk i denne sangen. Dårlig kommunikasjon innad, samt dårlig kommunikasjon med produsentene, førte til at vi satt igjen med en sang med et perverst og uspiselig budskap. Nå i ettertid angrer vi sterkt på at vi kunne godta at denne sangen ble publisert, avslutter han.